Nowe buty piłkarskie Puma Rise Pack – FUTURE 5.1 i ONE 20.1

Future 5.1 oraz One 20.1 to nowe buty piłkarskie z kolekcji Puma Rise Pack. Cechują się nie tylko świetnymi, jaskrawymi kolorami, które mogą rozświetlić boiska na całym świecie. Chodzi także o zaawansowaną technologią pomagającą piłkarzom w precyzyjnym sterowaniu piłką.

Wielu fanów piłki nożnej z radością przyjęło informację o wznowieniu rozgrywek na wielu boiskach piłkarskich całego świata. Dobrze wszyscy wiemy, że te zostały wstrzymane w związku z koronawirusem, który wywrócił nasz świat do góry nogami. Tak czy inaczej, powoli (miejmy nadzieję) wracamy do normalności. Dotyczy to także piłkarzy, którzy wrócili na boiska. W związku z tym, przy okazji możemy zobaczyć nowe buty piłkarskie Puma Rise Pack. Mowa o nowej kolekcji, w skład której wchodzą takie modele jak FUTURE 5.1 oraz ONE 20.1. Przyznam szczerze, że osobiście podobają mi się bardziej te pierwsze, ale oczywiście to kwestia gustu. Tak czy inaczej, nie samymi kolorami mają zainteresować kopaczy.

Puma Rise Pack – FUTURE 5.1 i ONE 20.1

Autorzy obuwia inspirowali się zawodnikami, którzy cechują się wysoką dynamiką na boiskach. Nowe buty piłkarskie FUTURE 5.1 wyposażone są w elastyczne podparcia NETFIT. Wykonano je w stu procentach z dzianiny. Korki reagują na ruch stopy, co sprawia, że poprawia się znacznie dopasowanie, stabilność oraz zwinność zawodnika. Z kolei PUMA ONE 20.1 przygotowano dla osób, które lubią precyzyjne wyczucie piłki, a także precyzje, czego finałem będzie ciekawe wykończenie. To zasługa oczywiście talentu i pracy kopacza, ale również zastosowania na przykład wysokiej klasy skóry, która tworzy równowagę pomiędzy szybkością, czuciem i wsparciem.