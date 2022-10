Nowe Echo Dot od Amazona jeszcze lepsze! Urządzenie zyskało wiele usprawnień!

Nowe inteligentny głośnik Echo Dot od Amazon jest jeszcze lepszy niż poprzedni. Jak zapewnia producent, oferuje on dwa razy więcej basu, czujnik temperatury i nowy model sterowania dotykowego. Urządzenie jest już gotowe do wysyłki do klientów w Polsce!

Nowe Echo Dot dostępne już w Polsce!

Amazon oficjalnie ogłosił, że nowa wersja inteligentnego głośnika Echo Dot jest już gotowa do wysyłki. Urządzenie zostało udoskonalone pod wieloma względami, jednak największą różnicę użytkownicy zauważą w jakość odtwarzanej muzyki. Jak zapewnia producent, głośnik oferuje dwa razy więcej basu. W głośniku zastosowano nową technologię audio, która została opracowana specjalnie na potrzeby tego głośnika. Znajdziemy tutaj pełnozakresowy przetwornik oraz głośnik o najwyższym wychyleniu membrany, jaki kiedykolwiek został użyty w inteligentnych głośnikach Amazon.

Nowe rozwiązanie w głośniku Amazon Echo Dot zapewnia więc czysty wokal i jeszcze więcej basu w porównaniu do poprzedniej generacji. Wszystko to zostało zamknięte w kompaktowej, kulistej obudowie, z którą kojarzy się inteligentne urządzenie od Amazona. Trzeba jednak podkreślić, że głośnik zyskał kilka innych usprawnień – znajdziemy tutaj nowe czujniki, które znacząco wpływają na korzystanie z asystenta głosowego Alexa w połączeniu z kompatybilnymi inteligentnymi urządzeniami w naszym domu. Na pokładzie znalazł się również akcelerometr, który umożliwia sterowanie dotykowe – wystarczy dotknąć górnej części urządzenia, aby wyłączyć minutnik, zakończyć rozmowę czy wstrzymać i wznowić odtwarzanie muzyki.

Fot. Amazon Fot. Amazon

Jeszcze więcej możliwości Alexy

Nieodłącznym i podstawowym elementem głośnika Echo Dot jest oczywiście asystent głosowy Alexa, który wraz z nową, międzynarodową wersją urządzenia, jest jeszcze bardziej dostosowany do współpracy z polskim użytkownikiem. Co prawda w dalszym ciągu komunikacja z Alexą odbywa się w języku angielskim, jednak teraz użytkownik zyskuje dostęp do polskich wiadomości i stacji radiowych, informacji lokalnych oraz innych popularnych funkcji asystenta, takich jak alarmy, prognozy pogody, minutniki, prowadzenie rozmów czy możliwość sterowania inteligentnym domem.

Amazon podkreśla, że Echo Dot nowej generacji został zaprojektowany z myślą o ochronie prywatności użytkowników. Urządzenie posiada wiele poziomów kontroli – można wyróżnić tutaj m.in. przycisk do włączania/wyłączania mikrofonu. Warto również zaznaczyć, że użytkownik ma możliwość przeglądania i usuwania nagrań głosowych.

Fot. Amazon Fot. Amazon

Międzynarodowa wersja głośnika Amazon Echo Dot w grafitowej wersji kolorystycznej została wyceniona na 299,99 złotych. Urządzenie można zamówić na tej stronie.

Źródło: Amazon