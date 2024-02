Niektóre marki sukcesywnie wprowadzają elektryfikację swojej gamy modelowej – czy tego chcemy czy nie. Nasz Czytelnik będąc w Barcelonie spotkał zamaskowany samochód. Czy to nowe Audi A6 e-tron? Wygląda na to, że tak.

Nowe elektryczne Audi A6 e-tron widziane w Barcelonie. Fot. Piotr Marzec.

Mercedes-Benz ma EQE, Tesla – wiadomo – Model S. BMW wprowadziło do oferty elektrycznego sedana – Model i5. Czas na ruch marki z Ingolstadt. Wszystko wskazuje na to, że marka jest coraz bliżej prezentacji Audi A6 e-tron. Samochód coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, czego dowodem jest spotkanie tego (chyba) modelu w Barcelonie przez naszego czytelnika. Bardzo dziękuję za zdjęcia!

Co wiemy o Audi A6 e-tron?

Tak naprawdę dziś marka nie zdradza szczegółów na temat nadchodzącego modelu. Wiemy przede wszystkim, że powstaną dwie wersje nadwozia – sedan oraz kombi (w Audi określany jako Avant). Podobno elektryczne Audi A6 ma wykorzystywać platformę PPE zarezerwowaną dla Porsche i Audi rzecz jasna. Wiele osób wspomina, że nowy model będzie posiadał nowoczesną instalację 800 volt. Podobnie jak w przypadku prezentowanego jakiś czas temu Hyundaia IONIQ 5 N.

Tak wygląda nowe Audi A6 e-tron? Widziałem je w Barcelonie!

Ciekawe jaką otrzymamy baterię oraz jaką prędkością ładowania będzie cechować się nowość marki Audi. Podobno ma to być akumulator o pojemności 100 kWh co przełoży się zapewne na około 500 kilometrów zasięgu. Czas ładowania do 80% wyniesie około 30 minut czyli realnie godzinę, jak nie dłużej. Wszystko zależy od zastosowanej ładowarki. Jeśli wierzyć informacjom z sieci, maksymalna moc ładowania ma wynosić 270 kW.

Auto ma być niezwykle przestronne. Niektóre źródła sugerują, że samochód będzie oferował rozstaw osi wynoszący około trzy metry. Samochód ma mieć około pięć metrów długości i prawie dwa metry szerokości. Wspomniany silnik elektryczny ma posiadać 470 KM oraz 800 Nm momentu obrotowego. Brzmi świetnie, ponieważ taka wartość ma zagwarantować przyspieszenie do setki w okolicach 6 – 7 sekund.

Nowe elektryczne Audi A6 e-tron widziane w Barcelonie. Fot. Piotr Marzec.

Kiedy premiera elektrycznego Audi A6 e-tron?

Ciężko powiedzieć. Wiele osób mówi o pierwszej połowie 2024 roku. Czy tak się stanie? Cóż, jak widać, auto jest już w zaawansowanej fazie testów, skoro widujemy je na drogach publicznych. Nie wiadomo jeszcze jaka będzie cena tego modelu. BMW i5 startuje od 345 000 zł, Mercedes-Benz EQE od 324 099 zł. Spodziewałbym się więc oceny w okolicach 300 – 350 tysięcy złotych za podstawowy model elektrycznego Audi A6 e-tron.

Autorem zdjęć jest Piotr Marzec. Dziękujemy za ich udostępnienie!