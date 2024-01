Usłyszałem dźwięk Hyundai IONIQ 5 N. Chyba miało być inaczej

Miałem dziś okazję zobaczyć dwa nowe auta koreańskiej marki. Mowa o sportowym hatchbacku i rodzinnym SUV-ie. Skupmy się na tym pierwszym, gdyż dźwięk Hyundai IONIQ 5 N to coś, czego nie zapomnę chyba nigdy. I nie, nie chodzi o nic pozytywnego.

Dźwięk Hyundai IONIQ 5 N. Co o nim sądzisz?

Samochód elektryczny nie wydaje żadnych dźwięków, prawda? Wszyscy o tym wiemy i jeśli ktoś decyduje się na taki typ auta doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że będzie cicho. Kiedy usłyszycie to, jak brzmi dźwięk generowany – rzecz jasna – sztucznie, przez komputer, będziecie z pewnością mocno zdziwieni. O ile auto wygląda rewelacyjne i zapewne jeszcze lepiej jeździ, o tyle pierwszą rzeczą, którą bym wyrzucił z IONIQ 5 N to wspomniany dźwięk. Jest po prostu tragiczny, irytujący i mam nadzieję, że nie będę miał przez niego koszmarów.

Dźwięk Hyundai IONIQ 5 N. Co o nim sądzisz?

Zobaczyłem na żywo Hyundaia IONIQ 5 N. Lubię ten od ważny design koreańskich samochodów

Auto wygląda po prostu obłędnie. Ten lakier, dedykowany tylko wersji N rzuca się w oczy i jestem pewien, że każdy odwróci się za tym samochodem z przyszłości. Oczywiście, jak na wariant sportowy przystało, producent zdecydował się na obniżenie zawieszenia, specjalne wzory felg czy “agresywne” elementy nadwozia robią wrażenie. Trzeba zwrócić uwagę na kubełkowe fotele, które będą świetnie trzymać nas podczas pokonywania zakrętów na torze.

Dźwięk Hyundai IONIQ 5 N. Co o nim sądzisz?

IONIQ 5 N jest piekielnie szybki i zaawansowany technologicznie

Już teraz mam nadzieję, że będę miał okazję przetestować ten wóz na torze. On stojąc w miejscu sprawia wrażenie bardzo dynamicznego, dlatego nawet nie chcę myśleć co będzie się działo podczas jazdy. Tak, wiem – przecież jeszcze nim nie jeździłem. Wystarczy jednak sprawdzić specyfikację. Silniki rozpędzają się do 21000 obrotów na minutę. Generują aż 650 KM w trybie N Grin Boost. Dodajmy do tego napęd na cztery koła i finalnie uzyskujemy 3,4 sekundy do pierwszej setki. Uwierzcie, w przypadku samochodów elektrycznych taka wartość to jakiś kosmos. Warto jeszcze dodać, że kupując IONIQ 5 N dostajemy baterię 84 kWh zbudowaną w standardzie 800 V.

Dźwięk Hyundai IONIQ 5 N. Co o nim sądzisz?

Ciekawe, chociaż według mnie zbędne jest to, że auto potrafi imitować 8-biegowy, dwusprzęgłowy automat. Prędkość maksymalna, z którą może poruszać się ten model to aż 260 km/h. Ciekawe jaki zasięg będzie oferować ten model. Szczerze? Nie wróżę jakiś wielkich liczb. Dlatego też najlepiej abyście posiadali bardzo szybkie ładowarki. Z tego co mi wiadomo, IONIQ 5 N posiada baterię nowej generacji, a to oznacza możliwość ładowania z prędkością 350 kW. Muszę jeszcze wspomnieć o wielu trybach jazdy, w tym drift mode. Coś mi się wydaje, że przyda się wiele kompletów opon i przede wszystkim trzeba pamiętać o umiejętnościach. Tak ogromna moc to nie przelewki.

Dźwięk Hyundai IONIQ 5 N. Co o nim sądzisz?

Dźwięk Hyundai IONIQ 5 N to jego pięta achillesowa

Bardzo podobał mi się IONIQ 5 N. Świetnie wygląda – zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu. Podobają mi się również parametry techniczne, które “na papierze” wyglądają ambitnie. Niestety, pierwsze wrażenie totalnie zepsuł dźwięk, który mogą wygenerować głośniki – zarówno te we wnętrzu, jak i zewnętrzne. Jak dla mnie to w ogóle nie brzmi. Ot, taka zabawka, a przecież mamy do czynienia z pełnoprawnym, sportowym pojazdem, prawda? Z resztą, musicie to sami posłuchać. Szkoda słów.

Ile kosztuje Hyundai IONIQ 5 N? Polski cennik

Auto ma kosztować około 360 tysięcy złotych. Fak, dużo więcej niż bazowa cena IONIQ 5, jednak przecież mówimy o topowej maszynie w “parku” Hyundaia. Nasuwa się jednak pytanie, czy faktycznie Hyundai znajdzie chętnych na ten model? Moc kusi, ale jest to bardzo wysoka kwota.

Zobacz również artykuł, w którym sprawdzisz jak wygląda IONIQ 6.