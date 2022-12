W ankiecie sprzętowej Steam pojawiły się nowe komputery Mac, które zostały oznaczone jako „Mac14,6” oraz „Mac15,4”. Czy to oznacza, że Apple wkrótce zaprezentuje dwa nowe urządzenia?

Apple szykuje się do premiery nowych MacBooków Pro?

W listopadzie na platformie Steam pojawiła się sprzętowa ankieta, w której możemy zaobserwować dwie bardzo ciekawe propozycje. Mowa tutaj o komputerach Apple, które zostały oznaczone jako „Mac14,6” oraz „Mac15,4”. Czy wkrótce na rynku pojawią się nowe komputery Mac? Wiele na to wskazuje!

„Mac14,6” oraz „Mac15,4” to prawdopodobnie nowe MacBooki Pro, które mają zadebiutować w przyszłym roku. 14- i 16-calowe MacBooki Pro mają pracować na autorskich procesorach M2 Pro i M2 Max. Udział obu urządzeń w przedstawionej ankiecie wynosi 0 proc., co ma potwierdzać, że są to nowe komputery Mac, które w niedalekiej przyszłości pojawią się na rynku. To właśnie MCB Pro testowane są na platformie Valve.

Nowe MacBooki Pro zadebiutują w przyszłym roku.

Steam zdradza nowe komputery Mac?

Ankieta sprzętowa Steam pokazuje nowe komputery Mac, których udział wynosi 0%. Wniosek jest taki, że są to urządzenia, które Apple testuje na platformie Valve przed światową premierą. Dwa nieznane urządzenia widnieją na liście obok komputerów, które amerykański gigant ma obecnie w swojej ofercie.

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się, że nowe MacBooki Pro, które mają działać na procesorach M2 Pro i M2 Max, mogą zostać zaprezentowane jeszcze w tym roku. Problemy z produkcją litografii 3 nm, z której korzystają wspomniane procesory, skutecznie to uniemożliwiły.

Nowe komputery Mac w drodze? Zdradziła je ankieta Steam.

