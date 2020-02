NVIDIA posiada wiele serii mobilnych kart graficznych. Jedna z nich to MX, która jest najczęściej spotykana w laptopach typu ultrabook. Jak donosi redakcja TechPowerUp, mobilne układy od zielonych, czyli NVIDIA MX350 oraz MX330 są już na ostatniej prostej, by ujrzeć światło dzienne. Układy opierają się o architekturę “Pascal”, więc nie jest to nowa technologia. NVIDIA MX330 jest następcą karty MX150. Opierać się będzie na 14nm litografii “GP108”. Wspierać go będzie 384 rdzeni CUDA oraz 2GB pamięci GDDR5 w 64 bitowej magistrali pamięci. Taktowanie bazowe zostało zwiększone do 1531 MHz i będzie one podnosić się do 1594 MHz w trybie boost. MX150 posiada zegar bazowy pracujący z częstotliwością 1227 MHz, a tryb boost na poziomie 1468 MHz. TDP pozostaje takie same, czyli na poziomie 25W.

Nowe mobilne układy graficzne, czyli NVIDIA MX350 oraz MX330

NVIDIA MX350 opiera się na 14nm krzemie “GP107”. Posiada on 640 rdzeni CUDA oraz 2GB pamięci GDDR5, również pracujących w 64 bitowej magistrali pamięci. Jeśli chodzi o pobór mocy jest on na poziomie 20W, pomimo zdecydowanie większej ilości rdzeni CUDA. Wszystko to powoduje agresywne zarządzanie mocą w modelu MX330. Oba układy obsługują ekrany do 1440p, przy normalnym zastosowaniu. W trakcie gry rozdzielczość musimy zmniejszyć do 720p, bądź 1080p i grać z niskimi ustawieniami graficznymi.

Źródło: techpowerup.com