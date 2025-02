JAC Motors też chce sprzedawać samochody w Polsce. Zobacz

Grupa Bemo została oficjalnym importerem chińskiej marki JAC Motors, która wkroczy na nasz rynek w drugim kwartale 2025 roku, a więc niebawem. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje auta w około 130 krajach, a początki firmy sięgają 1964 roku.

JAC Motors chce sprzedawać samochody w Polsce. Marce pomoże Grupa Bemo.

Każdy chce mieć swój kawałek tortu. Chińskie marki coraz odważniej „rozpychają się” na naszym rynku, co widać po wynikach sprzedażowych. Dlatego też widzimy sporo informacji związanych z prezentacją nowych marek. Dziś dotarła do mnie kolejna. Wynika z niej jasno – Grupa Bemo została oficjalnym importerem JAC Motors, czyli chińskiego producenta samochodów osobowych i użytkowych. Dodam tylko, że nie jest to jedyny producent z Azji, z którym współpracuje Bemo. Ewidentnie firma zainteresowała się importowaniem chińskich pojazdów. Mam tu na myśli MG Motor, OMODA czy JAECOO.

JAC Motors w Polsce. Kolejny chiński producent z ambitnymi planami

Jak już wspomniałem, marka ta jest już obecna na ponad 130 rynkach. Produkuje zarówno auta osobowe, jak i użytkowe. W jej ofercie znajdziemy samochody miejskie, rodzinne, SUV-y, VAN-y czy nawet autobusy i ciężarówki. Azjatycka marka posiada nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe ulokowane w Europie, a konkretnie we Włoszech. Firma ma również 19 międzynarodowych zakładów produkcyjnych. Warto również wspomnieć o tym, że JAC Motors jest liderem eksportu lekkich ciężarówek w Chinach od ponad piętnastu lat. Teraz firma chce zdobywać kolejne rynki, w tym Polski. Dlaczego jesteśmy obiektem zainteresowania azjatyckiego przedsiębiorstwa?

Wszystko dlatego, że według Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd (JAC Motors) jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek na „Starym Kontynencie”. W związku z tym chiński producent samochodów nawiązał współpracę z polskim przedsiębiorstwem, Grupą Bemo, by wprowadzać na polski rynek swoje modele samochodów, a także (co bardzo ważne), oferować dostęp do kompleksowej obsługi serwisowej.

Jako Grupa Bemo z dumą podejmujemy się roli importera marki JAC w Polsce. Wierzymy, że dzięki naszemu doświadczeniu przyczynimy się do sukcesu tej innowacyjnej marki na polskim rynku. JAC oferuje szeroką gamę pojazdów, które łączą nowoczesne technologie z niezawodnością, co idealnie wpisuje się w potrzeby naszych klientów. Pierwsze modele będziemy wprowadzać do sprzedaży w drugim kwartale tego roku. Błażej Mrugalski, vice prezes Grupy Bemo.

Grupa Bemo nawiązuje współpracę z JAC Polska

Polskie przedsiębiorstwo będzie odpowiadać nie tylko za sprzedaż czy obsługę posprzedażową, ale także rozwój sieci dealerskiej, by klienci z całego kraju mogli poznać samochody marki JAC. Powinno się to udać, bowiem Grupa Bemo tworzy silną strukturę sprzedaży i serwisów.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie JAC Motors na polski rynek spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno klientów, jak i potencjalnych dealerów, z którymi będziemy rozwijać sieć sprzedaży. Dzięki innowacyjnym technologiom i wysokiej jakości pojazdom, JAC Motors ma potencjał, by stać się jednym z liderów w swoim segmencie. Adam Obidowski, Dyrektor Handlowy JAC Polska.

