Nowi oszuści na OLX. Prawie dałem się nabrać. Uważaj!

Internet oprócz samej rozrywki ułatwia nam życie. Niesie ze sobą dużo pozytywnych rzeczy jak i nistety negatywnych. W Internecie znajdziemy wielu oszustów, którzy chcą nam wykraść pieniądze czy dane do naszych portali, kont bankowych i innych aplikacji. W tym artykule opiszę sytuację, której doświadczyłem na portalu ogłoszeniowym. Nowi oszuści na OLX.pl działają sprawnie i przez nieuwagę możemy stracić sporo pieniędzy. Mam nadzieję, że po lekturze tego artykułu będziecie czujni.

Nowi oszuści na OLX.pl – jak działają?

Dzięki nowej możliwości na OLX.pl, „Kup z Przesyłką”, oszuści wymuszają na nas to, abyśmy uruchomili specjalną stronę stronę. Według nazwy przypomina tą z serwisu ogłoszeniowego, ale oczywiście nią nie jest. Witryna została stworzona tak, aby wykraść nasze dane do konta, czy innych aplikacji. Niestety, nawet nie będziemy tego świadomi. Oszust wysyła informację o transferze pieniędzy, ale żeby to zobaczyć musimy wejść w wysłany link.

Sprzedajesz czy kupujesz – uważaj

Przeglądając różne wiadomości mogliśmy czasami znaleźć produkt w niewiarygodnie niskiej cenie. Myśląc, że to „okazja życia” pisaliśmy szybko do sprzedawcy. Oszust, bo inaczej się takiej osoby nie da nazwać pisał, że już wiele osób interesowało się produktem i należy szybko przelać zaliczkę, aby „zaklepać” dany produkt. Niestety, później okazuje się, że wpadliśmy w pułapkę i nie ma ani towaru, ani sprzedawcy, ani co gorsza naszych pieniędzy. Smutne, ale prawdziwe.

Mało tego, oszuści poszli o krok dalej. Teraz udają, że są zainteresowani produktem i bez jakichkolwiek negocjacji chcą kupić od nas produkt. Znów ignorujemy zabezpieczenia i klikamy w link, który otrzymujemy od kupującego, a który ma prowadzić do usługi wysyłki towaru. Co dalej? O tym możecie przeczytać na blogu OLX:

LINK: https://blog.olx.pl/2020/06/18/uwaga-na-wiadomosci-z-falszywymi-linkami-do-uslugi-wysylki-przez-olx/

Nowi oszuści na OLX.pl – moja historia

Po dodaniu oferty na OLX.pl, po bardzo krótkim czasie dostałem wiadomość. Potencjalny klient wyraził chęć zakupu (w moim przypadku były to skrzypce). Dziwnym trafem oszust napisał do mnie na WhatsApp. Nie zdziwiło mnie to początkowo, jednakże napisał, że jest zainteresowany dokonaniem transakcji przez „Kup z Przesyłką” na jego koszt. Zaniepokojony propozycją stwierdziłem że coś może być nie tak. Nie myliłem się. Przeszukałem Internet i niestety strona, którą mi wysłał oszust nie jest wspierana przez OLX.pl. Wszedłem jednakże na nią. Co ciekawe, od razu „odezwała się” zapora, która skutecznie mi to uniemożliwiła. Mimo ograniczenia wszedłem dalej, ale zadziałała CyberTarcza Orange. Dobrze, że nic poważnego się nie stało. Mam nadzieję, że to będzie przestroga dla i nikt Was nie oszuka. Z resztą, zobaczcie sami przebieg całej rozmowy.