Nowości TV Philips Ambilight 2026. Obraz wychodzi poza ekran

Wieczorny seans to już nie tylko kwestia tego, co oglądasz, ale jak to przeżywasz. Nowe telewizory Philips Ambilight na 2026 rok pokazują, że granica między ekranem a przestrzenią wokół niego może praktycznie zniknąć. Światło dopasowane do obrazu, głębia i wrażenie zanurzenia sprawiają, że zwykłe oglądanie zamienia się w doświadczenie, do którego trudno wrócić do starego schematu.
Autor:Natalia Bajek
19/03/2026
Telewizor Philips Ambilight.
Spis treści ukryj
1. TV Philips Ambilight 2026: większe ekrany, lepszy obraz i Dolby Vision 2
2. OLED811 – złoty środek z ambicjami premium
3. OLED761 – tańszy, ale nadal solidny
4. MLED981 – Mini-LED w wersji premium
5. PQS9001 – „The One” dla każdego
6. Titan OS i AmbiScape w całej linii
7. Czy warto kupić TV Philips Ambilight w 2026 roku?

Poznaliśmy nową linię telewizorów Philips Ambilight na 2026 rok i trzeba przyznać – jest na co popatrzeć. Producent stawia nie tylko na większe przekątne (nawet 100 cali!), ale też na konkretne ulepszenia w jakości obrazu, nową platformę Smart TV i sporo funkcji dla graczy.

Nowości TV Philips Ambilight 2026.

TV Philips Ambilight 2026: większe ekrany, lepszy obraz i Dolby Vision 2

Najważniejsza zmiana? Wsparcie dla Dolby Vision 2 (w topowych modelach w wersji MAX), które wykorzystuje AI do dopasowania obrazu do warunków oglądania i samego sprzętu. Efekt to lepszy kontrast, jaśniejsze sceny i bardziej naturalne kolory – bez psucia wizji twórcy. Do tego dochodzi HDR10+ Gaming dostępny we wszystkich premium modelach oraz odświeżanie sięgające nawet 165 Hz (a w niektórych trybach jeszcze więcej).

Nowości TV Philips Ambilight 2026.

OLED811 – złoty środek z ambicjami premium

Najważniejszym modelem dla większości użytkowników będzie OLED811. To średnia półka, ale z parametrami, które spokojnie zahaczają o segment premium. Nowe panele OLED_EX oferują jasność do 2500 nitów, a za przetwarzanie odpowiada procesor P5 AI 10. Generacji.

Na pokładzie mamy też cztery HDMI 2.1, Ambilight z trzech stron i nową funkcję AmbiScape, która pozwala zsynchronizować telewizor z inteligentnym oświetleniem w całym pokoju. Dla graczy – FreeSync, G-Sync i pełne wsparcie HDR. Premiera startuje w czerwcu (55”), a kolejne rozmiary będą dochodzić aż do września (77”).

OLED761 – tańszy, ale nadal solidny

Jeśli ktoś chce OLED-a w rozsądniejszej cenie, Philips przygotował OLED761. Tu nadal dostajemy dobrą jakość obrazu (OLED + P5 AI), Ambilight i gamingowe funkcje, ale w nieco słabszej konfiguracji. Nowością jest też ulepszony dźwięk z AI (Intellisound), który automatycznie dopasowuje profil audio do treści.

Nowości Philips Ambilight 2026. Na zdjęciu model OLED760.

MLED981 – Mini-LED w wersji premium

Ciekawostką jest MLED981, czyli pierwszy telewizor Philipsa z technologią RGB Mini-LED. To sprzęt celujący pomiędzy QLED a OLED – z bardzo wysoką jasnością (2500 nitów), aż 11 520 strefami podświetlenia i odświeżaniem do 165 Hz (lub nawet 330 Hz w trybie DLG). Model zadebiutuje w październiku i będzie dostępny w ogromnym rozmiarze 85 cali.

PQS9001 – „The One” dla każdego

Seria PQS9001 rozwija koncepcję „The One” – czyli telewizora, który ma wszystko, czego potrzeba większości użytkowników. QLED, Dolby Vision 2, Ambilight i szeroki wybór rozmiarów – od 43 aż do 100 cali. To sprzęt dla tych, którzy nie chcą przekopywać się przez specyfikacje – po prostu kupić i mieć spokój.

Nowości Philips Ambilight 2026. Na zdjęciu model PQS9001.

Titan OS i AmbiScape w całej linii

Wszystkie modele na 2026 rok działają na nowym systemie Titan OS, który zapewnia dostęp do popularnych aplikacji (Netflix, Disney+, HBO Max czy YouTube), a także integrację z asystentami głosowymi i AirPlay. Z kolei AmbiScape to rozwinięcie klasycznego Ambilight – teraz można połączyć telewizor z dodatkowymi źródłami światła i stworzyć pełne oświetlenie reagujące na obraz.

Czy warto kupić TV Philips Ambilight w 2026 roku?

Philips w 2026 roku idzie w jasnym kierunku: większe ekrany, więcej AI i jeszcze większy nacisk na immersję. Niezależnie od tego, czy celujesz w OLED-a, Mini-LED czy QLED – wybór jest naprawdę szeroki. A Ambilight? Nadal robi robotę. Szczegóły na temat telewizorów Philips można znaleźć na stronie producenta. Wystarczy kliknąć w ten link.

