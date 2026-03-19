Nowości TV Philips Ambilight 2026. Obraz wychodzi poza ekran

Poznaliśmy nową linię telewizorów Philips Ambilight na 2026 rok i trzeba przyznać – jest na co popatrzeć. Producent stawia nie tylko na większe przekątne (nawet 100 cali!), ale też na konkretne ulepszenia w jakości obrazu, nową platformę Smart TV i sporo funkcji dla graczy.

Nowości TV Philips Ambilight 2026.

TV Philips Ambilight 2026: większe ekrany, lepszy obraz i Dolby Vision 2

Najważniejsza zmiana? Wsparcie dla Dolby Vision 2 (w topowych modelach w wersji MAX), które wykorzystuje AI do dopasowania obrazu do warunków oglądania i samego sprzętu. Efekt to lepszy kontrast, jaśniejsze sceny i bardziej naturalne kolory – bez psucia wizji twórcy. Do tego dochodzi HDR10+ Gaming dostępny we wszystkich premium modelach oraz odświeżanie sięgające nawet 165 Hz (a w niektórych trybach jeszcze więcej).

Nowości TV Philips Ambilight 2026.

OLED811 – złoty środek z ambicjami premium

Najważniejszym modelem dla większości użytkowników będzie OLED811. To średnia półka, ale z parametrami, które spokojnie zahaczają o segment premium. Nowe panele OLED_EX oferują jasność do 2500 nitów, a za przetwarzanie odpowiada procesor P5 AI 10. Generacji.

Na pokładzie mamy też cztery HDMI 2.1, Ambilight z trzech stron i nową funkcję AmbiScape, która pozwala zsynchronizować telewizor z inteligentnym oświetleniem w całym pokoju. Dla graczy – FreeSync, G-Sync i pełne wsparcie HDR. Premiera startuje w czerwcu (55”), a kolejne rozmiary będą dochodzić aż do września (77”).

OLED761 – tańszy, ale nadal solidny

Jeśli ktoś chce OLED-a w rozsądniejszej cenie, Philips przygotował OLED761. Tu nadal dostajemy dobrą jakość obrazu (OLED + P5 AI), Ambilight i gamingowe funkcje, ale w nieco słabszej konfiguracji. Nowością jest też ulepszony dźwięk z AI (Intellisound), który automatycznie dopasowuje profil audio do treści.

Nowości Philips Ambilight 2026. Na zdjęciu model OLED760.

MLED981 – Mini-LED w wersji premium

Ciekawostką jest MLED981, czyli pierwszy telewizor Philipsa z technologią RGB Mini-LED. To sprzęt celujący pomiędzy QLED a OLED – z bardzo wysoką jasnością (2500 nitów), aż 11 520 strefami podświetlenia i odświeżaniem do 165 Hz (lub nawet 330 Hz w trybie DLG). Model zadebiutuje w październiku i będzie dostępny w ogromnym rozmiarze 85 cali.

PQS9001 – „The One” dla każdego

Seria PQS9001 rozwija koncepcję „The One” – czyli telewizora, który ma wszystko, czego potrzeba większości użytkowników. QLED, Dolby Vision 2, Ambilight i szeroki wybór rozmiarów – od 43 aż do 100 cali. To sprzęt dla tych, którzy nie chcą przekopywać się przez specyfikacje – po prostu kupić i mieć spokój.

Nowości Philips Ambilight 2026. Na zdjęciu model PQS9001.

Titan OS i AmbiScape w całej linii

Wszystkie modele na 2026 rok działają na nowym systemie Titan OS, który zapewnia dostęp do popularnych aplikacji (Netflix, Disney+, HBO Max czy YouTube), a także integrację z asystentami głosowymi i AirPlay. Z kolei AmbiScape to rozwinięcie klasycznego Ambilight – teraz można połączyć telewizor z dodatkowymi źródłami światła i stworzyć pełne oświetlenie reagujące na obraz.

Czy warto kupić TV Philips Ambilight w 2026 roku?

Philips w 2026 roku idzie w jasnym kierunku: większe ekrany, więcej AI i jeszcze większy nacisk na immersję. Niezależnie od tego, czy celujesz w OLED-a, Mini-LED czy QLED – wybór jest naprawdę szeroki. A Ambilight? Nadal robi robotę. Szczegóły na temat telewizorów Philips można znaleźć na stronie producenta. Wystarczy kliknąć w ten link.