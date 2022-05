Nowy Cadillac Escalade-V z V8. Tak powinien wyglądać SUV

Make America great again! I to właśnie ogromny SUV, taki jak nowy Cadillac Escalade-V to najprawdziwszy okaz amerykańskiej motoryzacji. To auto ma silnik o pojemności równej kilku pojazdom, które mijasz na europejskiej ulicy. Serio!

Fascynuje mnie amerykańska motoryzacja. Samochody „z za wielkiej wody” są ogromne i posiadają często silniki, o których można w Europie pomarzyć. Czy jest to ostatnie miejsce na ziemi, gdzie można cieszyć się prawdziwą motoryzacją? Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od samochodu. Nowy Cadillac Escalade-V może pochwalić się przestronną kabiną. To raczej oczywiste. Nieoczywiste jest to, że ten luksusowy dom na kołach przyspiesza do setki w 4,5 sekundy!

Nowy Cadillac Escalade-V z V8. Prawdziwie amerykański SUV

Fakt, jest dużo droższy od tradycyjnego Escalade, który wyceniono na około 85 tysięcy dolarów. Prezentowany model to wydatek rzędu 149 tysięcy dolarów, ale zyskujemy prawdziwego potwora pod maską. Mowa o 6,2-litrowe V8 generujące 682 KM i 885 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracuje z 10-biegowym automatem, który jest przystosowany do takich obciążeń. Najlepsze jest to, że ta sportowa odmiana ogromnego, luksusowego SUV-a ma również kompresor, który, założę się, ma większą pojemność niż silnik w Twoim aucie. Mowa o podzespole o pojemności 2,65 litra, który rozwija prędkość 13,5 tysięcy obrotów na minutę.

Te liczby pozwalają przyspieszyć mu do 96 km/h (w USA liczone jest 0 – 60 mil) w 4,4 sekundy. Celuję, że do setki wystarczy mu 4,5 sekundy. Fakt, europejskie Porsche Cayenne Turbo GT robi setkę w 3,3 sekundy, ale jest o wiele mniejsze. Z resztą, posłuchajcie jak ten nowy Cadillac Escalade-V brzmi i jak wygląda. Marzenie!