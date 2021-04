Nowy elektryczny SUV Toyoty pokazany na zwiastunie!

Samochody elektryczne to pozycja, którą posiada każdy producent aut. Nowe modele co chwile pokazywane są światu i tak samo jest w przypadku japońskiej marki. Nowy elektryczny SUV Toyoty powstał przy współpracy z Subaru. Pomimo tego, że auto w dalszym ciągu owiane jest tajemnicą, to na zwiastunie możemy zobaczyć cząstkę tego co będzie prezentował.

SUV Toyoty i Subaru zostanie pokazany na dniach

Koncepcja nowego modelu, który powstał przy współpracy japońskich marek ma zostać pokazana na targach motoryzacyjnych Auto Shanghai w Chinach. Auto zostanie pokazane światu już 19 kwietnia, a już teraz na zwiastunie możemy zobaczyć jak będzie prezentować się linia nadwozia oraz przednia konsola nowego elektrycznego SUV-a Toyoty. LEDowe oświetlenie z przodu czy brak przedniej kratki dają jasny przekaz – przyszłość według Toyoty nadeszła.

Coming soon – Toyota next step in electrification from ToyotaGB on Vimeo.

Co wiemy o elektrycznym samochodzie obu marek?

SUV Toyoty oraz Subaru jest tajemnicą, jednak istnieje kilka informacji, którymi możemy się podzielić. Wiadomo, że auto będzie zbudowane na platformie e-TNGA. Platforma ta przystosowana jest do konfiguracji zarówno z przednim, tylnym, jak i napędem na wszystkie cztery koła. e-TNGA pomieści również różne typy silników elektrycznych i akumulatorów (od 50 kWh do 100 kWh).

Nowy SUV japońskiej marki to zapowiedź przyszłości.

Samochód tworzony w ramach projektu „Beyond Zero” będzie prawdopodobnie modelem oferowanym w segmencie średnich SUVów. Auto do masowej produkcji i sprzedaży w Europie trafi dopiero za kilka lat. Za kilka dni dostaniemy jednak zapowiedź tego co nas czeka.