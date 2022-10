Dosyć długo, bo już trzy lata Electronic Arts każe nam czekać na kolejną, pełnoprawną odsłonę cyklu, którą ma być Need for Speed Unbound.

Tom Henderson ponownie informatorem odnośnie Need for Speed Unbound

Ostatnią odsłoną cyklu był Need for Speed Heat, który został wydany trzy lata temu. Co prawda otrzymaliśmy remaster Need for Speed: Hot Pursuit, ale pełnoprawną odsłoną tego bym nie nazwał, patrząc, że po pierwsze to odgrzewany kotlet 1:1 i dodatkowo niezbyt udanie. Wracając do głównego tematu, Tom Henderson informuje, że trailer nowego nfs-a jest już gotowy i czeka na publikację. Ma się ona odbyć na początku października, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, a premiera ma być ogłoszona na 2 grudnia, więc pouciekamy przed policją w wydaniu EA jeszcze w tym roku.

Nowy Need for Speed Unbound będzie wydany jeszcze w 2022 r. Źródło: Miastogier

Wszystkie drogi prowadzą do daty premiery

Ze względu na milczenie Electronic Arts, istniały obawy czy w ogóle zobaczymy w tym roku nowy tytuł, bo jak wiemy „najlepsze” produkcje debiutują jesienią, więc musielibyśmy czekać prawdopodobnie kolejny rok. Data premiery Need for Speed Unbound pokrywa się z poprzednimi plotkami, a jak wiemy Tom jest informatorem, którego informacje praktycznie zawsze się sprawdzają.

Nowy Need for Speed Unbound będzie wydany jeszcze w 2022 r. Źródło: ppe

Co ciekawego zaoferuje nam Need for Speed Unbound?

Akcja ma rozgrywać się w fikcyjnym mieście, które ma być inspirowane Chicago, a sama gra ma mocno naciskać na rozgrywkę multiplayer. Oprawa graficzna ma zawierać elementy anime i to w zasadzie wszystko co o niej wiemy. A, poznaliśmy także nieoficjalny logotyp gry, który widoczny jest na samej górze.

Źródło: gamingbolt

