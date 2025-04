Wiosenne porządki trwają, a Dreame dorzuca coś nowego do swojego katalogu sprzętów domowych. Z30 AquaCycle to nowy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania, którego premiera zaplanowana jest na 16 kwietnia. Sprzęt dołącza do tegorocznych nowości marki – obok robotów sprzątających, mopujących i koszących, które już zdążyły zadebiutować.

Odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

Jaki będzie odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle?

Co wiemy o Z30? Tak naprawdę… wszystko. To dlatego, że robot jest już dostępny między innymi w sieci elektromarketów RTV EURO AGD. Klikając tutaj poznasz o nim szczegóły, a także dowiesz się ile obecnie kosztuje. Tak czy inaczej, sprawdźmy, co „mówi” o nim producent. Prezentowany model ma mieć to, czego można się spodziewać po mocnym odkurzaczu z tej półki: 310 AW mocy, 30.000 Pa siły ssania, a do tego system AquaCycle, który pozwoli jednym ruchem przejść z trybu suchego na mokry. Jest też Lie-Flat Reach – dzięki temu urządzenie bez problemu wjedzie pod meble.

W środku znajdziemy filtr HEPA H14, technologię automatycznego dopasowania siły ssącej oraz CelesTect , czyli światło wykrywające brud. Brzmi futurystycznie? Trochę tak, ale Dreame przyzwyczaiło już do tego, że lubi dorzucić coś, co brzmi jak z filmu sci-fi. Mało tego, to rozwiązanie znamy między innymi z takich odkurzaczy jak MOVA S4 Detect i S5 Sense.

Odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

Nowości Dreame: roboty, odkurzacze, a nawet kosiarki!

Odkurzacz Z30 AquaCycle dołącza do innych nowości z tego roku: X50 Ultra (robot z systemem ProLeap do pokonywania przeszkód), L50 Pro Ultra z silnikiem Vormax, H15 Pro z automatycznie opuszczanym ramieniem do mopowania i do robota koszącego A1 Pro z ulepszonym napędem. Testowaliśmy w ubiegłym roku jego poprzednika, model Dreame Roboticmover A1 i trzeba przyznać, że wypadł świetnie.

Odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

Ile będzie kosztował odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle?

Z30 jeszcze nie ma w sklepach, ale lada moment się pojawi. Czekamy, patrzymy i – jak zawsze – liczymy, że za tymi wszystkimi nazwami stoi coś więcej niż tylko kolejny „nowy model”. Brzmi jak sprzęt z potencjałem, ale wiadomo, papier wszystko przyjmie. Czy to faktycznie będzie zmiana jakościowa, czy tylko nowa nazwa w katalogu? Sprawdzimy za kilka dni.

Stety, bądź niestety (zależy jak na to patrzeć), sprzęt pojawił się w RTV EURO AGD. Wiemy już, że odkurzacz jest obecnie wyceniany na kwotę 2899 zł, jednak wydaje mi się, że podczas oficjalnej prezentacji poznamy nową, atrakcyjną cenę promocyjną.