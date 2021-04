Nowy Opel Astra przyłapany na zdjęciach szpiegowskich

Opel Astra to jeden z najpopularniejszych hatchbacków oferowanych na rynku. Pierwsza generacja auta została pokazana aż 30 lat temu. Obecnie do produkcji wchodzi szósta generacja, którą w ostatnim czasie przyłapano na szpiegowskich zdjęciach.

Nowy Opel Astra w drodze

Szósta już generacja hatchbacka Opel Astra ma zostać pokazana światu w 2021 roku. Auto zostało przyłapane na jednej z dróg w pełnym kamuflażu, przez co nie jesteśmy w stanie określić jakie dokładnie kształty będzie prezentowało auto. Auto to prawdopodobnie hybrydowa wersja plug-on. Świadczy o tym między innymi symbol błyskawicy na boku auta. Nowa Astra dzieli podstawy z Peugeotem 308, ponieważ obie marki należą do koncernu Stellantis. Nie wydaje się jednak, że Opel będzie podobny do auta z wizerunkiem lwa w logu.

To co można zauważyć na zdjęciach to również to, że alufelgi zastosowane w prototypie są mniejsze. Przez to auto traci nieco na wizerunku. Miejmy nadzieję, że produkcyjna wersja modelu Opel Astra będzie posiadała większy rozmiar felg.

Czego można spodziewać się po nowej Astrze?

Nowy Opel Astra będzie produkowany w fabryce Rüsselsheim w Niemczech. Nadchodząca szósta generacja hatchbacka Opla będzie korzystać z platformy EMP2. Z racji tego, model będzie posiadał podobną ofertę silników co w przypadku Peugeota 308. Auto zapewne napędzane będzie silnikami benzynowymi, diesla oraz hybrydami. Na pokładzie prawdopodobnie pojawi się napęd AWD i ośmiobiegowa skrzynia automatyczna. Silniki hybrydowe w przypadku Peugeota 308 oferują moc od 180 do 225 KM w połączeniu z akumulatorem o zasięgu 60 KM. Liczymy na to, że w przypadku Astry będzie podobnie.