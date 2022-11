Właśnie doczekaliśmy się poprawionego wyniku! Nowy rekord na torze Nurburgring został ustanowiony przez Maro Englea, który prowadził Mercedesa AMG One.

Engel ma nowy rekord na torze Nurburgring – 6:35.183!

Nowy rekord na torze Nurburgring

Całe nagranie z przejazdu Mercedesa AMG One na torze Nurburgring można podziwiać na filmiku poniżej.

AMG One to właśnie najszybszy produkcyjny samochód na świecie. Pętle zielonego piekła mierzącą 20,8 kilometra pokonał w zaledwie 6:35.183, co jest o prawie 8 sekund lepszym czasem niż poprzedni rekordzista, którym był Porsche 911 GT2 RS Manthey Racing z czasem 6:43.0.

Jednak nie był to łatwy rekord. Podczas jego bicia warunki pogodowe na torze nie należały do idealnych. Na nagraniu widać, że w niektórych sekcjach nawierzchnia nie należała do idealnie suchej. Kierowca Maro Engel zdołał wykonać jedynie cztery szybkie okrążenia.

I didn’t expect that we would be able to set such a lap time with these track conditions. In some crucial areas of the track, it hadn’t dried completely yet and was therefore tricky. That was a special challenge POWIEDZIAŁ ENGEL

Czy to oznacza, że AMG One jest jeszcze szybsze? Samo auto posiada duszę rodem z Formuły 1. Jego silnik o pojemności 1.6 litra V6 pochodzi rodem z bolidu, a sam kierowca zdołał go rozpędzić do prędkości 338 km/h na sekcji Döttinger Höhe. Warto dodać, że wyprodukowano zaledwie 275 egzemplarzy tego auta.