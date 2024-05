Nowy składany smartfon Motoroli będzie sztosem. Oto dlaczego

Nowy składany smartfon Motoroli, czyli seria Motorola Razr 50 5G i Razr 50 Ultra 5G, wkrótce zadebiutuje na rynku. Producent nie podał żadnych szczegółów na temat swojego najnowszego modelu, jednak przecieki i rendery sugerują, że będziemy mieć do czynienia z naprawdę ciekawym urządzeniem.

Nowy składany smartfon Motoroli zaoferuje więcej

Motorola przygotowuje się do premiery najnowszych modeli swoich składanych smartfonów. Mowa tutaj o Razr 50 5G i 50 Ultra 5G. Pomimo tego, że producent nie pisnął ani słówka na temat specyfikacji tych urządzeń, to w sieci wiedzą już wszystko – nawet to, jak będą wyglądały oba modele. Co prawda wielkich zmian wizualnych względem testowanej przez nas Razr 40 Ultra nie będzie, ale Motorola wie, co robi.

Z renderów przygotowanych przez leakera Sudhanshu Ambhore wynika, że najwięcej zmian zajdzie w przypadku wyświetlaczy. Przecieki mówią, że podstawowa Motorola razr 50 5G zaoferuje cieńsze ramki wokół głównego ekranu, natomiast wersja Ultra zostanie wyposażona w większy ekran zewnętrzny (4-cale, POLED). Zmianą ulegną także zewnętrzne obiektywy – nie będą osadzone na wyspie, a zintegrowane z wyświetlaczem.

Czego jeszcze spodziewać się po nadchodzących modelach?

Większe i cieńsze wyświetlacze to nie wszystko, czego możemy oczekiwać po nadchodzących modelach flagowego składaka Motoroli. Według przecieków wersja razr 50 Ultra dostępna będzie w kolorach Peach Fuzz, zielonym i niebieskich, choć pewnie nazwy będą zdecydowanie bardziej marketingowe. W obu modelach znajdziemy podobny wyświetlacz – 6,9″ POLED o rozdzielczości 1080 x 2640 pikseli – różnicą będzie częstotliwość odświeżania, która w razr 50 5G będzie wynosić 120 Hz, a w razr 50 Ultra 165 Hz. Co poza tym?

Wersja Ultra dostanie większy ekran zewnętrzny, a podstawowy model ekran główny.

W przypadku modelu Motorola razr 50 5G należy spodziewać się:

Ekran główny: 6.9″ POLED, 1080 x 2640, 120Hz

6.9″ POLED, 1080 x 2640, 120Hz Ekran zewnętrzny: 3,63″ POLED

3,63″ POLED Kamery na ekranie zewnętrznym: 50MP + 13MP

50MP + 13MP Kamera na ekranie wewnętrznym: 32MP

32MP System: Android 14

Android 14 Procesor: MediaTek Dimensity 7300X SoC (2.5 GHz)

MediaTek Dimensity 7300X SoC (2.5 GHz) Pamięć: 8GB RAM+ 256GB

8GB RAM+ 256GB Bateria: 4,200 mAh

4,200 mAh Łączność: Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC

Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC Wymiary: 171 x 74 x 7.2 mm

171 x 74 x 7.2 mm Waga: 188g

Model Motorola Razr 50 Ultra 5G ma oferować:

Ekran główny : 6.9″ POLED, 1080 x 2640, 164Hz

: 6.9″ POLED, 1080 x 2640, 164Hz Ekran zewnętrzny : 4″ POLED

: 4″ POLED Kamery na ekranie zewnętrznym: 50MP + 50MP

50MP + 50MP Kamera na ekranie wewnętrznym: 32MP

32MP System: Android 14

Android 14 Procesor: Snapdragon 8s Gen 3 SoC

Snapdragon 8s Gen 3 SoC Pamięć: 12GB RAM+ 512GB

12GB RAM+ 512GB Bateria: 4,000 mAh z ładowaniem o mocy do 45W

4,000 mAh z ładowaniem o mocy do 45W Łączność: Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC

Dual SIM, Bluetooth 5.4, NFC Wymiary: 171 x 74 x 7.2 mm

171 x 74 x 7.2 mm Waga: 184g

Źródło: 91mobiles/opr. wł.