Wyczuwając biznes wiele osób zaraz po kupnie auta od razu wystawia je na portale aukcyjne. Czy przeciwdziałanie flippom aut jest skuteczne? Chevrolet ma swój sposób.

Nowy sposób na przeciwdziałanie flippom aut?

Chevrolet ma sposób na przeciwdziałanie flippom aut

Niekiedy używane samochody sprzedawane są kilka tysięcy powyżej ceny zakupu. Dlaczego? Bo aut ciągle brakuje, a niektórym nie chce się czekać na to, aż zostanie wyprodukowany wymarzony model. Przecież kolejki sięgają niekiedy kilkunastu miesięcy. Chevrolet ze swoim modelem Corvette widzi to trochę inaczej. Czy jest to skuteczny sposób na przeciwdziałanie flippom aut?

Kupując nową Corvette Z06 jeśli utrzymasz ją w swoim posiadaniu przynajmniej przez okres najbliższych 12 miesięcy otrzymasz w bonusie dodatkowe 5000$.

Nie jest to jednak oferowany bonus w gotówce, a w punktach punktach programu My Chevrolet Rewards. Dostaniemy ich dokładnie 500 000 o wartości 5000 dolarów. Mogą zostać zużyte m.in na dodatkowe akcesoria OEM, bądź nawet w programie GM Financial Payments.

Czy powstrzyma to potencjalnych flipperów? Corvette Blogger uważa, że nie. Ceny aut w odsprzedaży przekraczają o wiele więcej niż te 5000$ dolarów zysku, który możemy dostać. Jednak jest to bardzo dobra informacja dla osób, które chcą tym autem pojeździć trochę dłużej. Ot to darmowa kasa. Jednak chyba przy cenie za nowy model w granicach $106,395 za coupe i 1$13,895 za cabrio to znikome pieniądze.