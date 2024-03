Nowy Xbox będzie inny! Pozbawiono go kluczowego elementu

Nowy Xbox będzie pozbawiony kluczowego i dla wielu bardzo ważnego elementu. Jak podają najnowsze przecieki dotyczące Xbox Series X, wkrótce na rynku pojawi się jego nowa odsłona, która będzie miała wspólną rzecz ze słabszym Series S – brak napędu optycznego.

Nowy Xbox będzie pozbawiony napędu optycznego

Do tej pory w obecnej generacji Xbox to Series S była modelem pozbawionym napędu optycznego. Mocniejszy wariant, czyli Xbox Series X nie został pozbawiony tego elementu, jednak jak sugerują najnowsze przecieki, Xbox Series X Digital istnieje i wielce prawdopodobne, że trafi na rynek w ciągu kilku kolejnych miesięcy.

Przeczytaj także: PS Portal jak PSP! GTA 3 uruchomione na zhakowanej konsoli

Nowy Xbox będzie pod tym względem inny niż ten standardowy model, jednak brak napędu optycznego będzie jedyną widoczną różnicą. Ze zdjęć udostępnionych przez eXputer, wersja konsoli Microsoftu obsługująca jedynie cyfrowe gry, nie będzie różnić się od tej z napędem optycznym praktycznie niczym pod względem designu. Dostanie jednak kilka usprawnień, takich jak np. nowy radiator.

Xbox Series X w wersji Digital ma trafić na rynek. Fot. eXputer Xbox Series X w wersji Digital ma trafić na rynek. Fot. eXputer Xbox Series X w wersji Digital ma trafić na rynek. Fot. eXputer

Kiedy premiera nowej wersji flagowej konsoli Microsoftu?

Przecieki dotyczące Xboxa Series X bez napędu optycznego pojawiają się już od kilku miesięcy, jednak tym razem pojawiły się już grafiki przedstawiające wygląd tego modelu. Kiedy więc można spodziewać się premiery cyfrowej wersji konsoli? Sugeruje się, że Xbox Series X Digital zadebiutuje w okresie letnim, a jego cena detaliczna ma wynosić 499,99 USD (ok. 1999 złotych), co oznacza, że będzie on kosztował podobną kwotę, co wersja z napędem.

To jednak nie jedyna konsola, nad którą ma pracować Microsoft. Gigant z Redmond ma w planach wypuścić także handhelda, czerpiąc na popularności tych urządzeń. Urządzenie to natywnie ma wspierać gry na Xboxa.

Źródło: opr. wł./eXputer