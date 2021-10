Nowy zwiastun prequela „Gry o Tron”! Zobaczcie!

HBO od jakiegoś czasu pracuje nad prequelem popularnego serialu „Gra o Tron”. Produkcja będzie nazywać się „House of the Dragon” i będzie opowiadać o losach rodziny Targaryenów i ziem, którymi panowali. Zobaczcie zwiastun nowego serialu!

„House of the Dragon” na oficjalnym zwiastunie

HBO pokazało światu najnowszy zwiastun serialu „House of the Dragon”. Produkcja ta jest prequelem serialu „Gra o Tron”, która zyskała rzeszę fanów na całym świecie. Platforma streamingowa zdaje się widzieć kolejny, potencjalny hit, na który czekają miłośnicy seriali na całym świecie. Zobaczcie najnowszy zwiastun autorskiej produkcji HBO:

Fabuła serialu będzie odbywała się 200 lat przed wydarzeniami rozgrywanymi w „Grze o Tron”. Głównymi bohaterami nowej produkcji HBO będzie rodzina Targaryenów. Poznamy przodków Daenerys Targaryen, to jak radzili sobie z rządzeniem królestwem i z pewnością nie zabraknie w nim smoków. „House of the Dragon” da nam wgląd na to, co działo się przed podbojem Westeros przez Roberta Baratheona.

Kiedy premiera nowego serialu?

Od emisji ostatniego odcinka „Gry o Tron” minęło już dwa lata. Serial zakończył się bardzo źle, dlatego też fani czekają na nową produkcję od HBO. Oficjalny komunikat producenta mówi, że serial trafi na platformę w 2022 roku. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Serial będzie jednak dostępny jedynie dla osób, które będą subskrybentami nowej platformy HBO Max.

Platforma ta pojawi sie w Europie, w tym w Polsce w 2022 roku i będzie oferowała bardzo dużo tytułów. Jedną z jej największych zalet jest to, że dużo produkcji będzie trafiało jednocześnie do HBO Max i do kin. Seria, którego polska nazwa będzie zapewnie brzmieć „Dom smoka”, został oparty na opowiadaniach George R. R. Martina.