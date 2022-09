Co prawda do premiery Call of Duty: Modern Warfare 2 został jeszcze ponad miesiąc, to w sieci zaczęły pojawiać się informacje na temat fabuł Call of Duty 2024. O czym opowie gra, która będzie miała swoją premierę za dwa lata?

Co przyniesie nam seria CoD?

Activision przygotowuje się do premiery najnowszej odsłony swojej najpopularniejszej serii. Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje na rynku 28 października. Wydawca ma nadzieję, że tegoroczny tytuł zbierze lepsze recenzje niż Vanguard. Pomimo tego, że jeszcze nie mamy dostępu do MW2, to zaczęto już spekulować na temat Call of Duty 2024.

O czym opowie fabuła Call of Duty 2024? Już wiemy!

Pojawiły się nowe informacje na temat fabuły Call of Duty 2024. Gra, która zadebiutuje dopiero za dwa lata, ma opowiadać o wojnie w Iraku. W grze weźmiemy udział w operacji Iraqi Freedom i Operation Enduring Freedom oraz w bitwie o Mogadiszu.

Wojna w Iraku fabułą w Call of Duty 2024

Operacja Iraqi Freedom oraz Enduring Freedom, które mają pojawić się w Call of Duty 2024 to wzięcie odwetu na Al-Ka’idzie za wydarzenia z ataku na World Trade Center 11 września 2001 roku. Wtedy to właśnie Stany Zjednoczone i sojusznicy rozpoczęli ataki na Irak. Z kolei Bitwa pod Mogadiszu miała miejsce w 1993 roku. Na jej podstawie powstał film „Helikopter”.

Oczywiście Activision w żaden sposób nie odniosło się do przecieków związanych z fabułą Call of Duty 2024. Leaker TheGhostOfHope zdradził, że za wątek fabularny będzie odpowiadało studio Raven Software, które stoi za fabułą do Black Ops Cold War. Wydawca prawdopodobnie nie wyda w 2023 roku nowej części. Czy to oznacza, że przejdzie na system wydawania tytułów co dwa lata?

Źródło: Twitter