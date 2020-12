Obuwie do treningu siłowego. Poradnik

Jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem więc moje przemyślenia dotyczące obuwia do treningu zawarte w tym tekście poprę swoim osobistym doświadczeniem. Jasne! Nie wszyscy muszą się ze mną zgodzić w tym co tu napiszę. Ci, którym ten tekst stanie „ością” to przede wszystkim producenci wszelkiej maści butów zwanych potocznie “sportowymi”. W tym poradniku dowiecie się jak powinno wyglądać obuwie do treningu siłowego. Przedstawię również takie rodzaje, których lepiej unikać. Zapraszam do lektury!

Co rozumiem przez „trening siłowy”?

Chcę tu się zatrzymać i powiedzieć czym dla mnie jest trening siłowy. Mam tu na myśli trening z tzw. wolnym ciężarem. Są to sztangi, hantle, odważniki kulowe, przy użyciu których wykonujemy złożone ćwiczenia tj. przysiad ze sztangą, dwubój, wyciskanie leżąc, martwy ciąg z różnymi wariacjami czy swingi kettlem. Trening siłowy będzie wymagał od nas ciągłego szlifowania techniki oraz maksymalnego skupienia podczas pracy na ciężarze. Wszystko po to by uniknąć niechcianej kontuzji i w celu poprawiania wyników w bojach siłowych.

Odpowiednie obuwie do treningu siłowego to podstawa bezpieczeństwa

Piszę to z pełną świadomością! Gdyż często początkujący z siłownią wydają krocie na kolorowe i modne ciuchy do treningu zapominając o inwestycji w buty, które będą bezpieczne podczas treningu. Co rozumiem przez słowo bezpieczne? W większości ćwiczeń złożonych jedynym punktem stycznym z podłożem są nasze stopy. I w tym przypadku jest jak z fundamentem pod budowę domu musi być on solidny i pewny, aby nic nie zachwiało resztą “budowli”. A więc idąc tym tokiem myślenia cały sekret skrywają podeszwy naszych butów i to jak są wykonane. To co powinno nas interesować przy wyborze butów do przysiadów czy ciągów jest płaska, twarda i stabilna podeszwa.

But “sportowy” tylko z nazwy

Rynek zalany jest falą butów sportowych o bliżej nieokreślonym zastosowaniu. Lekkość wykonania, przewiewność, designerski styl często kuszą niedoświadczonych sportowców. Większość takich “bliżej nieokreślonych” znajdzie swoje zastosowanie w treningach bez dodatkowego obciążenia. Mam na myśli zajęcia fitness, zumbę czy pilates. Buty “bliżej nieokreślone” posiadają podeszwę, która nie stabilizuję stawu skokowego. Osoba trenująca w takim obuwiu będzie miała trudności z ustabilizowaniem pozycji i obraniem prawidłowego wzorca ruchowego przez co np. trenując poczuje dyskomfort i niepewność przy wykonywaniu ćwiczenia. Jeśli już posiadasz w swojej garderobie takie buty – nie przejmuj się. Jest to obuwie bardzo wygodne podczas codziennego użytku, więc znajdziesz dla nich zastosowanie. Mam na myśli chociażby długie spacery.

“Lifty”, buty crossfitowe, a może casuale?

W takim razie jak powinno wyglądać prawdziwe obuwie do treningu siłowego? Jest to rzecz mocno indywidualna. Ludzie, którzy podchodzą do sprawy “dźwigania” z większym zaangażowaniem, będą mieć w swojej szafie kilka par butów “na różne okazje”. Jakie to będzie obuwie?

Lifty

To potocznie nazwane buty do trójboju siłowego lub dwuboju. Swoją nazwę biorą z budowy podeszwy, która ma wbudowany obcas. Takie zastosowanie unosi piętę trenującego względem palców, dzięki czemu może liczyć na większe zakresy ruchu w przysiadzie. Lifty należą do butów bardzo stabilnych i profesjonalnych. Używa się ich do przysiadu ze sztangą lub dwuboju siłowego. Nie nadają się do biegania.





Obuwie do treningu siłowego. Jakie wybrać? Podpowiadam.

Buty crossfitowe

Crossfit to sport ogólnorozwojowy, wymagający wszechstronności. Każdy z zawodników przygotowujących się do startów w tej dziedzinie musi zgłębić tajniki różnych sportów. Jest to gimnastyka, podnoszenie ciężarów czy bieganie. Buty crossfitowe często nazywane “hybrydowymi” muszą spełniać rolę butów biegowych i ciężarowych jednocześnie.

Casuale

W tej grupie znajduję się wiele kultowych modeli butów retro. Sam jestem posiadaczem wielu par trampek czy Vansów, które dzięki swojej prostej budowie oraz co najważniejsze- niskiej cenie są bardzo atrakcyjnym wyborem dla bywalców siłowni. Tutaj od ciebie zależy jakie wybierzesz, ale większość z modelów retro prezentuje podobne walory wytrzymałościowe. Podeszwa w trampkach jest płaska i gumowa co poprawia stabilność stawu skokowego.





Obuwie do treningu siłowego. Czy trampki, a więc casuale będą się nadawać? W sumie, czemu nie!

Zaczynając swoją przygodę z siłownią powinniśmy na wstępie zaopatrzyć się w dobre obuwie, dzięki któremu unikniemy niechcianych kontuzji. Dobór butów to kwestia indywidualna. Jeśli masz problem z wyborem skonsultuj się z trenerem z twojej siłowni. Z doświadczenia wiem, że butów na siłownie nigdy za wiele i dobrze mieć “parę na każdą okazję”. 😊