Oto Dreame Z30 AquaCycle. To nim posprzątasz przed świętami

Nowość od Dreame – odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle, który ogarnia wszystko – na sucho i na mokro. Sprawdźmy, co oferuje i czemu warto przyjrzeć się bliżej wspomnianej technologii AquaCycle.

O tym, że Dreame szykowało coś nowego, wspominaliśmy już wcześniej, ale teraz mamy dla Was małą aktualizację. Oficjalna premiera Dreame Z30 AquaCycle – czyli odkurzacza, który łączy funkcję odkurzania i czyszczenia na mokro. Model ten jest teraz dostępny w specjalnej ofercie – od dziś do końca kwietnia w cenie 2599 zł, zamiast 2899 zł.

Odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

Przypomnijmy o tym co potrafi ten model. Oczywiście, odkurza i mopuje, ale za to jak to robi!

Nowy model wyróżnia się systemem AquaCycle, czyli głowicą do czyszczenia na mokro, którą bez problemu podmieniamy, gdy sytuacja wymaga czegoś więcej niż tylko odkurzania. Woda, szczotka, porządne zbiorniki (czysta woda: 400 ml, brudna: 320 ml) i gotowe – mleko rozlane przez dziecko, błoto po spacerze z psem albo niespodzianka od kota – Dreame Z30 AquaCycle ogarnia to bez mrugnięcia.

Dreame Z30 AquaCycle wjeżdża pod meble bez pytania.

Dzięki technologii Lie-Flat Reach odkurzacz bez problemu zagląda pod kanapy i łóżka, a jego konstrukcja pozwala manewrować nawet, gdy rura idzie pod kątem prostym. Tak. Też się zastanawiam, czemu wcześniej nikt na to nie wpadł.

Odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

310AW mocy i filtracja na poziomie szpitala.

Pod maską mamy silnik TurboMotor 150 000 obr./min, co przekłada się na 310AW mocy ssącej. Do tego filtr HEPA H14, który wyłapuje 99,9% bakterii i wirusów. A jeśli to nie robi Na Tobie wrażenia zerknij na system automatycznego dostosowania mocy do ilości brudu i oświetlenie LED CelesTect, które pokazuje, co naprawdę leży na Twojej podłodze.

90 minut sprzątania i końcówka dla zwierzaków.

Z30 AquaCycle ma baterię 3200 mAh, która oferuje nawet do 90 minut pracy. Bez stresu o ładowanie. A w zestawie? Oprócz klasycznych końcówek – dedykowana szczotka do groomingu zwierząt. Tak, dobrze czytasz – można wyczesać pupila i od razu posprzątać.

Odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

Oferta premierowa do końca kwietnia.

W regularnej sprzedaży Z30 AquaCycle będzie kosztować 2899 zł – jak już wpominaliśmy, ale, ale! Od dziś do końca kwietnia można go zdobyć za 2599 zł. A do tego – suszarka do włosów Dreame Glory Pro za symboliczną złotówkę. I jeszcze jedno – kupując Z30 AquaCycle w Media Expert, RTV EURO AGD, MediaMarkt, x-kom, Max Elektro czy oficjalnych kanałach Dreame (Złote Tarasy, Westfield Mokotów, sklep online), dostajesz kupon 100 zł na kolejne zakupy. A że porządki same się nie zrobią… może to dobry moment, żeby ułatwić sobie życie?