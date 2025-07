Rynek domowych pomocników właśnie zyskał dwóch nowych graczy. Marka UWANT, znana z solidnych sprzętów czyszczących, oficjalnie trafiła do polskiej dystrybucji. Dwa modele odkurzaczy piorących – B200-SE i B100-S – już są dostępne i zapowiadają się na mocnych kandydatów do tytułu „najbardziej przydatny sprzęt w domu (i nie tylko)”.

Odkurzacze piorące UWANT w Polsce. Na zdjęciu B200-SE.

12 000 Pa robi swoje

Oba modele zostały uzbrojone w silniki o mocy 450 W, które generują aż 12 000 Pa siły ssania. Co to oznacza w praktyce? Że bez problemu poradzą sobie z brudem, kurzem i plamami z kawy, nawet jeśli te zdążyły się już porządnie wgryźć w dywan. UWANT nie bawi się w półśrodki – sprzęt ma działać i działać skutecznie.

Każdy z modeli ma osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę. Różnią się one nieznacznie pojemnością – B200-SE ma 2 litry na czysto i 1,8 litra na brudno, natomiast B100-S: 1,8 i 1,6 litra. Można też korzystać z wody podgrzanej nawet do 60°C, co świetnie sprawdza się przy tłustych lub zaschniętych zabrudzeniach.

Lżejszy czy z większym zasięgiem?

Tu wybór zależy od Twoich potrzeb. Model B200-SE jest lżejszy (waży 3,5 kg) i świetnie sprawdzi się w mieszkaniu czy przy częstym przenoszeniu. Dodatkowy plus: 1,5-metrowy elastyczny wąż i kabel długości 4,5 m zapewniają całkiem dobrą mobilność.

Z kolei B100-S to opcja z dłuższym zasięgiem (5-metrowy przewód), obrotowymi kółkami i automatycznym zwijaniem kabla. Trochę cięższy (4,7 kg), ale bardziej „terenowy” – nada się do większych domów lub zastosowań profesjonalnych.

Wspólny plus? Przezroczyste końcówki i wygodne przyciski do natrysku w uchwycie. Niby drobiazgi, ale bardzo ułatwiają życie.

Odkurzacze piorące UWANT w Polsce. Na zdjęciu B100-S.

Samo się czyści – serio!

Najlepsze zostawiliśmy na koniec. Oba odkurzacze UWANT mają system samoczyszczący, który sam przepłukuje wąż i wnętrze urządzenia po zakończeniu pracy. Nie musisz więc grzebać ręką w zbiorniku ani zastanawiać się, jak pozbyć się resztek wody i brudu. Klik – i gotowe.

Design? Nowoczesny i przemyślany. Urządzenia są estetyczne, intuicyjne w obsłudze i zaprojektowane z myślą o użytkowniku. Czytelne oznaczenia i transparentne zbiorniki sprawiają, że masz pełną kontrolę nad czyszczeniem.

Odkurzacze piorące UWANT w Polsce. Na zdjęciu B100-S.

I na koniec – ile kosztują odkurzacze piorące UWANT?

Ceny są naprawdę rozsądne jak na tę klasę urządzeń:

UWANT B200-SE: 475 zł

UWANT B100-S: 627,99 zł

Za dystrybucję sprzętu w Polsce odpowiada firma 4cv Mobile, znana m.in. z marek takich jak Cecotec, Bemi czy Urbanista. Można więc spać spokojnie – gwarancja i wsparcie będą na miejscu.

Podsumowując: jeśli szukasz porządnego odkurzacza piorącego, który nie boi się brudu, sam się czyści i nie brzmi jak startujący odrzutowiec – UWANT może być właśnie dla Ciebie. I w końcu dostępny w Polsce!

