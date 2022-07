KIA XCeed to crossover, który bardzo dobrze przyjął się na rynku. Sprzedany już w 120 tysiącach egzemplarzy przyciąga bardziej wymagających klientów, a wersja GT-Line doda mu jeszcze trochę sportowego charakteru. Na 2023 rok wprowadzony będzie lifting, który nie tylko poprawia stylistykę modelu, ale również zmienia gamę silnikową.

Odświeżona KIA XCeed 2023 i nowa wersja GT-Line

KIA XCeed 2023 – silniki

Auto będzie wyposażone w pełną gamę silników, począwszy od hybryd MHEV i PHEV, po warianty benzynowe i wysokoprężne. Gamę otwierają trzy silniki benzynowe. Najmniejszy z nich, to 1.0 T-GDI, czyli turbodoładowana trzycylindrowa jednostka o mocy 120 KM i 172 Nm momentu obrotowego. Później znajdziemy już silnik o pojemności 1.5 litra z osiągami na poziomie 160 KM i 253 Nm. Najmocniejsza odmiana w pakiecie GT-Line to już zapożyczony silnik z innych modeli jak ProCeed GT i jest nim 1.6-litrowa jednostka o mocy 204 KM i 265 Nm. Jego przyspieszenie wynosi 7,5 sekundy od 0 do 100 km/h, w przypadku skrzyni dwusprzęgłowej.

Kolejną opcją jest jednostka wysokoprężna. Ten diesel o pojemności 1.6 litra to na dobrą sprawę jednostka typu mild-hybrid (MHEV). Oferowany z 6-biegową skrzynią manualną lub skrzynią dwusprzęgłową to idealna propozycja dla osób lubiących dłuższe trasy. Zapewnia 136 KM i 280 Nm (320 Nm z skrzynią dwusprzęgłową), a przy tym zachowuje niskie spalanie, dzięki zastosowanej hybrydzie. Jest nią instalacja 48V, która zmniejsza generowane CO2 już o 10 procent.

Stawkę zamyka silnik PHEV. Jest to hybryda typu plug-in w skład której wchodzi silnik o pojemności 1.6 litra oraz silnik elektryczny o mocy 44,5 kW. Napęd połączony jest z przekładnią dwusprzęgłową 6DCT generując z całego układu 141 KM i 265 Nm. Zasięg na samym prądzie, dzięki akumulatorom o pojemności 8,9 kWh to 48 km na trasie oraz do 60 km w mieście.

Odświeżony design

Auto na rok 2023 ma nowe reflektory z tyłu i zmienione logo marki. To elementy, które wyróżnią odświeżony model. Przód to bardziej zadziorne kształty, a lekko opadająca linia boczna nadaje mu świeżości.

Odświeżona KIA XCeed 2023 i nowa wersja GT-Line

XCeed jest większy od modelu na którym bazuje, a także cechuje go o 44 milimetry wyższy prześwit – na poziomie 184 mm przy 18 calowych kołach. Rozstaw osi to 2605 milimetrów z wydłużonym o 25 mm tyłem i 60 mm przodem względem wersji hatchback.

Wersja GT-Line

Idąc z trendem gamy, również model XCeed został rozszerzony o wersję GT. Zastosowano mocniejszy silnik (204 KM), ale również auto cechuje bardziej sportowy design. Z zewnątrz z pewnością w oczy rzucą się świetnie wyglądające światła tylne w kształcie sześcianów.

Odświeżona KIA XCeed 2023 i nowa wersja GT-Line

Do oferty wkracza również mocno rzucający się w oczy zielony kolor i dwukolorowy wzór 18-calowych felg.

Odświeżona KIA XCeed 2023 i nowa wersja GT-Line

W środku znajdziemy niewielkie różnice względem poprzedniej generacji. W modelu GT-Line dostaniemy bardziej sportowe fotele, kierownicę ściętą u dołu czy aluminiowe pedały. Innymi zmianami będą bez ramkowe lusterko wsteczne, błyszczący panel środkowy czy skórzany lewarek.

Odświeżona KIA XCeed 2023 i nowa wersja GT-Line

Przed naszymi oczami znajdziemy również 12,3 calowy wyświetlacz kierowcy Full HD czy system info rozrywki o przekątnej 8-cali.

Kia XCeed 2023 do sprzedaży trafi już we wrześniu tego roku, a produkowana będzie w Żylinie na Słowacji. Oferowana będzie z gwarancją na 7 lat lub 150 000 kilometrów.

