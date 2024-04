Już po pierwszym sezonie Polaka w FC Barcelonie mówi się o tym, że kapitan reprezentacji odejdzie z zespołu z Katalonii. Pojawiły się informacje o tym, kto zastąpi Lewandowskiego. Barca ma na oku szwedzkiego snajpera, który siał postrach w polskiej linii obronnej podczas turnieju Euro 2020.

Czas Polaka w Barcelonie dobiega końca. Jest kandydat na następcę

Robert Lewandowski wkrótce skończy 36 lat i moment końca jego kariery zbliża się nieubłaganie. Trzeba jednak docenić fakt, że kapitan reprezentacji Polski w dalszym ciągu gra na najwyższym europejskim poziomie i jest podstawowym napastnikiem jednego z największych klubów na świecie.

On zastąpi Lewandowskiego? Terroryzował Polaków na Euro. Fot. FC Barcelona

O ile wiek polskiego piłkarza nie jest wielką przeszkodą, to jego zarobki już tak. Lewandowski w wieku 35 lat jest najlepiej zarabiającym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy, co mocno ogranicza działanie i tak już mającej kłopoty finansowe Barcelony. Dlatego też mówi się, że Polak wkrótce zostanie przez nią sprzedany. The Sun podał, że na celowniku Blaugrany znalazł się szwedzki napastnik Newcastle – Alexander Isak.

On zastąpi Lewandowskiego? Isak na celowniku Barcy

Według brytyjskiego dziennika The Sun Alexnader Isak, napastnik Newcastle United i reprezentacji Szwecji, znalazł się na radarze Barcelony. Duma Katalonii będzie musiała jednak bić się o usługi snajpera, który siał postrach w szeregach linii obronnej reprezentacji Polski podczas Euro 2020, z Arsenalem oraz Chelsea Londyn.

Alexander Isak wymieniany jest jako następca Lewandowskiego w Barcelonie. Fot. Newcastle United, X (Twitter)

Nie ma w tym nic dziwnego, że Barcelona interesuje się 24-letnim napastnikiem, który w 2022 roku trafił do angielskiego Newcastle United z Realu Sociedad za sumę 70 milionów euro. Od tego momentu w 61 oficjalnych spotkaniach zapisał na swoim koncie 31 trafień i 4 asysty. Barcelona widzi w nim zastępstwo Lewandowskiego, którego kontrakt trwa do 2026 roku.

Kontrakt Polaka z Barceloną obowiązuje do 2026 roku. Fot. FC Barcelona

