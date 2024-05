Wojciech Szczęsny nieubłaganie zbliża się do końca swojej kariery. Zapowiedział już, że Euro 2024 będzie jego ostatnim turniejem reprezentacyjnym w karierze, a co z piłką klubową? Pojawiło się nazwisko bramkarza, który miałby trafić do Turynu. To on zastąpi Szczęsnego w Juventusie. Gdzie przejdzie polski goalkeeper?

Juventus ma plan. To on zastąpi Szczęsnego

Dni Wojciecha Szczęsnego w Juventusie wydają się policzone. Pomimo tego, że Polak jest jednym z liderów i najważniejszych zawodników Starej Damy, to problemem nie jest pozycja, a pieniądze. Polski bramkarz jest jednym z najlepiej opłacalnych zawodników włoskiej Serie A, co mocno ciąży na drużynie z Turynu.

Wiele wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny po tym sezonie opuści drużynę z Turynu. Klub miał już znaleźć następcę. Fot. Juventus

Nie ma więc w tym nic dziwnego, że Bianconeri poważnie myślą o rozstaniu się z polskim bramkarzem. Dlatego też władze włoskiego klubu kierują swój wzrok w stronę AC Monzy. Na bramce tego klubu stoi 26-letni Michele Di Gregorio. Włoski bramkarz jest bardzo bliski porozumienia ze Starą Damą, którą miałby zasilić tego lata. Jego wartość rynkowa to 15 milionów euro, jednak sugeruje się, że Juventus będzie musiał zapłacić nieco więcej, jeśli chce ściągnąć bramkarza do siebie.

Michele Di Gregorio ma być następcą Szczęsnego w Juventusie. Fot. AC Monza @X (Twitter), Author unknown

Gdzie zagra Polak? Londyn mocnym kierunkiem

Wojciech Szczęsny barwy Juventusu reprezentuje od 2017 roku, kiedy to na zasadzie definitywnego transferu przeniósł się do Turynu z Arsenalu Londyn. Wcześniej, w ramach wypożyczenia, strzegł bramki Brendford i AS Romy. Co więc ściągnięcie Di Gregorio oznacza dla polskiego bramkarza? Najnowsze plotki sugerują, że wróci on do Londynu, jednak nie do kadry Kanonierów.

On zastąpi Szczęsnego w Juve? Polak wróci do Londynu? Fot. Juventus

BBC zdradziło, że ściągnięciem Szczęsnego zainteresowana jest Chelsea Londyn! The Blues monitorują sytuację polskiego bramkarza, którego kontrakt z Juve kończy się 30 czerwca 2025 roku. Obecnie pierwszym bramkarzem londyńskiego klubu jest 24-letni Serb, Djordje Petrović, który między słupkami zastąpił Roberta Sancheza. Szczęsny byłby jednak bardziej stabilną opcją i większym zabezpieczeniem tyłów.

Źródło: Transfery.info/BBC