OnePlus Buds Pro 3. Dwa dni pracy w konkretnych warunkach

Szukasz słuchawek – wiem, że tak jest. Dziś to „obowiązkowy” element naszego wyposażenia. OnePlus Buds Pro 3 to nowy model, który właśnie zaliczył debiut.

Redukcja szumów? Jest. Dźwięk przestrzenny? Jest. Szybkie ładowanie? Jest. Dźwięk przestrzenny, najnowsze kodeki audio? Są. A do tego wszystkiego współpraca z Dynaudio, a więc marką, której fanom wysokiej jakości dźwięku nie trzeba przedstawiać. Tak, to przedsiębiorstwo z Danii, które jest ekspertem w przypadku produkcji głośników premium. Finalnie mamy produkt, który może nie tylko zachwycać dźwiękiem, lecz także cieszyć oko, gdyż OnePlus Buds Pro 3 mają odświeżony design, który cechuje skóropodobna tekstura.

Słuchawki z ANC OnePlus Buds Pro 3.

OnePlus Buds Pro 3 już dostępne. Jak wypada dźwięk?

Oczywiście, nie są to moje wrażenia z użytkowania tego modelu, gdyż takowy nie dotarł do naszej redakcji. Przekazuję tylko „suche dane”, które udostępnił producent. Przede wszystkim, mamy do dyspozycji ulepszoną technologię podwójnych przetworników. Mało tego, OnePlus zastosował w każdej ze słuchawek dwa przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC). Mają odpowiadać za przetwarzanie dźwięku w głośnikach – niskotonowym i wysokotonowym. W jakim celu? Dzięki temu mamy uzyskać dobrą jakość dźwięku w obu zakresach. Fani tej marki doskonale znają technologię podwójnego przetwornika z poprzedniego modelu. Tym razem jednak udoskonalono go w wielu aspektach.

11-milimetrowy głośnik niskotonowy cechuje się teraz dwoma magnesami, które zwiększają jego moc. Dodatkowo mamy nową, ceramiczno-metalową membranę kompozytową. Podobnie wypada kwestia 6-milimetrowego głośnika wysokotonowego, który również ma teraz ulepszoną membranę oraz płaską cewkę drgającą o średnicy 35 mikrometrów. Finalnie, do naszych uszu ma trafiać każdy szczegół, a same słuchawki mają oferować głębokie brzmienie tonów niskich oraz czyste tonów wysokich. Dźwięk został zoptymalizowany przez ekspertów z Dynaudio, dlatego powinniśmy mieć raczej pewność, że faktycznie jakość powinna stać na wysokim poziomie.

Słuchawki z ANC OnePlus Buds Pro 3.

OnePlus Buds Pro 3 z ANC, która zwiększa żywotność baterii

Marka chwali się ulepszoną technologią redukcji szumów. W tym przypadku mówimy o ANC na poziomie 50 dB. Co to oznacza? Możemy płynnie dostosować poziom redukcji szumów do naszych potrzeb. Mało tego, może on się zmieniać automatycznie. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim otoczeniu się znajdujemy. Fakt, nic nowego – inni producenci również coś takiego oferują. Tu jednak o tym wspominam, bowiem zastosowanie ANC z automatyczną zmianą poziomu zwiększa żywotność baterii.

Przechodzimy do „hitu”, a więc wydajności akumulatorów. Czas pracy na baterii jest imponujący – przynajmniej tak mi się wydaje. Mam tu na myśli 43 godziny słuchania muzyki na pełnym naładowaniu (bateria w słuchawce ma 58 mAh)! Jeśli wyczerpiemy baterię, wystarczy umieścić słuchawki w etui (pojemność baterii to 566 mAh) na 10 minut, by przedłużyć czas słuchania o 5 godzin. Robi to wrażenie, prawda? Oczywiście, to w pewnym sensie „chwyt marketingowy”. Dlaczego? Wspomniane 43 godziny są możliwe do osiągnięcia, o ile wyłączymy ANC, a głośność nie przekroczy 50%. Kolejna kwestia – słuchawki będą „grać” przez dziesięć godzin. 43 godziny dotyczą słuchawek i ładowania za pomocą etui.

Słuchawki z ANC OnePlus Buds Pro 3.

OnePlus Buds Pro 3 – kwestie wizualne

Przechodzimy jeszcze do tematu designu słuchawek oraz etui, które jest przy okazji powerbankiem. OnePlus Buds Pro 3 są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i beżowej. Tym, co jest wyróżnia jest imitacja skóry, którą znajdziemy na etui. Dodam jeszcze, że może ono być ładowane bezprzewodowo przez wybrane smartfony, takie jak na przykład OnePlus 12.

Kolejna kwestia (również związana z tematem wizualnym) to sterowanie, które zdecydowanie, jest bardzo intuicyjne. Regulacja poziomu głośności odbywa się poprzez przesunięcie palcem po każdej ze słuchawek – w górę i w dół. Oczywiście, za sprawą dotyku możemy także zmieniać piosenki bądź wyłączyć funkcję ANC.

Nie sposób nie wspomnieć o wymiarach i wadze. Same słuchawki mają wymiar: 33,6 x 21,15 x 25 mm, natomiast etui: 64,7 x 52,45 x 25,75 mm. Jeśli chodzi o wagę, pojedyncza słuchawka waży 5,28 g, etui 50,57 g, natomiast łączna waga zestawu to 61,13 g.

Ile kosztują słuchawki OnePlus Buds Pro 3?

Zanim opowiem o cenie, dodam tylko, że słuchawki wykorzystują do łączności z urządzeniami technologię Bluetooth 5.4. Oferują także funkcje takie jak Google Spatial Audio oraz Google Fast Pair. Ładowanie etui trwa 70 minut – jeśli użyjemy przewodu. Bezprzewodowo czas ten wydłuża się do dwóch godzin i trzydziestu minut.

Na koniec cena. Słuchawki OnePlus Buds Pro 3 kosztują 179 euro, czyli niecałe 800 zł. Kupując je za pośrednictwem sklepu OnePlus otrzymujemy gratisowo OnePlus Nord Buds 2. Te słuchawki z kolei są wyceniane na okoł 250 zł. Szczegóły na temat tych słuchawek znajdziecie na stronie producenta – OnePlus.