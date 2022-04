Serwis OnlyFans kojarzy nam się contentem +18, jednak jego pierwotny zamysł był zupełnie inny. Platformę jednak przejęły tego typu treści i to właśnie z niego słynie. Do tej pory serwis dostępny był również dla rosyjskich twórców. Teraz to uległo zmianie.

OnlyFans blokuje konta i możliwość zarabiania rosyjskim twórcom

OnlyFans do tej pory pozostawał otwarty na działalność rosyjskich obywateli. Platforma pozwalała na zarabianie i umieszczanie treści przez Rosjan i Rosjanki. To oczywiście spotkało się ze sporym niezadowoleniem ze strony opinii publicznej. Okazuje się jednak, że platforma zdecydowała się na radykalny krok i zawiesiła konta i płatności dla rosyjskich twórców.

OnlyFans nie dla Rosjan! Stanowczy ruch platformy! 25

Przeczytaj także: To pewne! Netflix wprowadzi reklamy na swoją platformę!

Platforma OnlyFans za pośrednictwem portalu Motherboard w swoim oficjalnym oświadczeniu oznajmiła, że tymczasowo wstrzymuje ona działalność kont prowadzonych przez Rosjanki i Rosjan. Wstrzymane zostały również płatności dla rosyjskich twórców. Co prawda w lutym serwis zablokował dostęp do platformy rosyjskim twórcom, jednak po jakimś czasie zostało on im przywrócony. Wydaje się, że teraz zdecydowano się na bardziej zdecydowany krok.

Platforma jeszcze bardziej utrudnia zarabianie internetowym twórcom z Rosji

Serwis swoją popularność zdobył dzięki twórcom, którzy za opłatom udostępniali treści erotyczne/pornograficzne. To właśnie z tym głównie kojarzy się platforma OnlyFans. Warto jednak podkreślić, że zarabiać na niej może każda osoba, która stwierdzi, że content, który tworzy, jest godny zapłaty. W serwisie możemy znaleźć więc różnego rodzaju szkolenia, show kulinarne i tym podobne.

W oświadczeniu serwisu OnlyFans w serwisie Motherboard możemy przeczytać, że zakaz tyczy się głównie twórców, którzy otrzymają płatności w Rosji. Nie ma żadnych informacji na temat tego, czy rosyjscy użytkownicy, którzy subskrybują różnorakie treści, w dalszym ciągu mają dostęp do platformy. Nie jest to pierwszy serwis, który wyłączył zarabianie dla rosyjskich twórców. Wcześniej zrobili to m.in. YouTube, Facebook, Instagram, czy Twitch.

Źródło: Vice