Opel Astra Sports Tourer – nowy obiekt zainteresowania flot i rodzin

Stylistyka niemieckiej marki wchodzi na nowy poziom. Jest odważna i śmiała. Wydaje mi się, że nowe modele są faktycznie atrakcyjne pod względem wizualnym. Opel Astra Sports Tourer to jeden z takich projektów. Jest to pierwsze kombi tej marki reprezentujące nową stylistykę. Czy nowe kombi będzie obiektem zainteresowania klientów flotowych oraz rodzin? W końcu bagażnik oferuje ponad 600 litrów!

Auto wygląda naprawdę efektownie. Pomagają w tym reflektory pikselowe Intelli-Lux LED, które po raz pierwszy pojawiają się w kompakcie tej marki. Oczywiście, pomaga w tym nowe oblicze marki – Opel Vizor, które ma być znakiem rozpoznawczym. Chodzi oczywiście o ostre krawędzie, odważne linie ale i przy okazji o usunięcie zdobień. Jedno jest pewne – nowości niemieckiego producenta wyróżniają się z tłumu i tak też będzie w przypadku prezentowanego kombi.

The all-new Opel Astra Sports Tourer (2021)

Opel Astra Sports Tourer – czyli faktycznie kombi może być atrakcyjne wizualnie

Dobra, żartuje przecież. Oczywiście, że każde kombi jest okropne i kupowane tylko ze względów praktycznych. Oczywiście, że każdy tatuś powie, że musi mieć taki typ nadwozia bo łatwiej wrzucić wszystkie rzeczy, które trzeba mieć posiadając dziecko. Tak czy inaczej wybierając kombi którym musiałbym jeździć, ale nie byłby to taki przymus, przez który płakałbym każdej nocy, Opel Astra Sports Tourer byłby rozważany. Szczególnie w tym prezentowanym, pięknym, niebieskim lakierze i dużych felgach. Fakt, nigdy nie będzie to mój obiekt westchnień ale. No właśnie – to ale powoduje, że na przykład będąc przedstawicielem handlowym wręcz chętnie bym się w takim aucie pojawiał u klientów.

Nowe kombi Opla będzie przede wszystkim praktyczne

Pomimo tego, że Astra „z natury” jest przecież kompaktem, najnowsza generacja oprócz efektownego wyglądu cechuje się również wspomnianą praktycznością. Zacznijmy od tego, że wymiary zewnętrzne Opla Astry Sports Tourer wynoszą: 4642 x 1860 x 1480 mm (dł. x szer. x wys.). Warto również zauważyć, że próg bagażnika znajduje się na wysokości około 60 centymetrów. Co ciekawe, auto jest krótsze o 6 cm od swojego poprzednika, natomiast ma o 7 cm większy rozstaw osi, który w tym przypadku wynosi 2732 mm. Różnica będzie znacząca jeśli porównamy kombi do wariantu hatchback, bowiem jest to aż 5,7 cm.

Oczywiście Opel Astra Sports Tourer to przede wszystkim bagażnik. A w tym przypadku marka ma się czym pochwalić. Prezentowany model oferuje ponad 608 litrów pojemności przy rozłożonych fotelach. No, chyba, że kupimy wariant plug-in. Wtedy wartość ta maleje do 548 litrów. Tak czy inaczej, składając fotele, przy wersji „nie hybrydowej” będziecie mieli do dyspozycji aż 1634 litry, natomiast w plug-in, rzecz jasna mniej, a konkretnie 1574 litry. Należy również zauważyć, że wariant spalinowy ma regulowaną (opcjonalną) podłogę. Możemy zmieniać jej wysokość bądź blokować pod kątem 45 stopni. Z kolei roleta ma swoje miejsce właśnie w miejscu tak zwanego drugiego dna. Przynajmniej tak zrozumiałem.

Kilka słów warto wspomnieć o wnętrzu. Minimalizm, który może się podobać. Wiele ustawień zmieniamy za pomocą panelu dotykowego. Na szczęście Opel zostawił kilka fizycznych. Między innymi tych, którymi regulujemy klimatyzacją. Co ciekawe, nowe kombi Opla oferuje możliwość bezprzewodowego połączenia Apple CarPlay oraz Android Auto!

Opel Astra Sports Tourer (2021) wnętrze

Czy Opel Astra Sports Tourer wpadł Wam w oko? Dajcie znać, co sądzicie o tym modelu. Według mnie w tym pakiecie, czyli zapewne przysłowiowej „full opcji” wygląda obłędnie. Ciekawe jak będzie wyglądać wariant tak zwany „flotowy” czyli podstawa. Tego niestety nie wiem.

