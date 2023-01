Polski operator blokuje numery... bo ludzie wysyłali życzenia SMS!

Klienci Virgin Mobile muszą uporać się z niezwykle kuriozalną sytuacją. Wielu z nich informuje, że operator zablokował ich numery, ponieważ wysłali zbyt dużo wiadomości SMS z życzeniami świątecznymi i noworocznymi!

Niemiły prezent. Operator blokuje numery

Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester to okres radości, ale także masowego wysyłania życzeń. W obecnych czasach robimy to drogą elektroniczną, dlatego też to, co spotkało klientów Virgin Mobile, jest kuriozalne.

Na oficjalnym profilu VM Polska pojawiły się posty klientów, którzy szukają wyjaśnień, ponieważ ich numer telefonu nagle został zablokowany. Co łączy te wszystkie skargi? Duża ilość wysłanych życzeń za pośrednictwem wiadomości SMS! Niezbyt przyjemny prezent!

Virgin blokuje numery… bo ludzie wysyłali życzenia!

Virgin blokuje numery. Powodem życzenia!

„Witaj! Twój numer został wyrejestrowany. Pozdrawiamy, VM.”, taką wiadomość otrzymali klienci, którzy w okresie świątecznym i noworocznym chcieli wysłać znajomym lub klientom życzenia. Wiele wskazuje na to, że wiadomości te zostały potraktowane jak SPAM, a to z racji podobnej treści.

Niemiły prezent dostali klienci VM polska!

Operatorzy podejmują wszelkich starań, aby użytkownicy nie byli nękani przez tego typu wiadomości, dlatego te o takiej samej treści są po prostu blokowane, tak samo, jak numerów. Niestety, w tym przypadku poszkodowani zostali prywatni użytkownicy, którzy narzekają nie tylko na całą sytuację, ale również na obsługę klienta VM.

Źródło: Facebook VM Polska