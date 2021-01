Opony zimowe – co zrobić, by starczały na dłużej?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Wydawanie przynajmniej tysiąca złotych na nowy komplet zimowych opon nie jest niczym przyjemnym. I chociaż zimy w ostatnich latach nie są zbyt intensywne, a pogoda nie doskwiera tak bardzo, wielu kierowców bywa zaskoczony, że „to już”. Ich opony zimowe właśnie wymagają wymiany na nowy komplet. Jak więc zadbać o opony zimowe i sprawić, by starczały nam na jak najwięcej sezonów?

Ciśnienie w oponach zimowych – zwróć na nie uwagę

Jednym z podstawowych aspektów dbania nie tylko o same opony zimowe, ale i o komfort jazdy i nasze bezpieczeństwo, jest dbanie o odpowiednie ciśnienie. Powinniśmy co jakiś czas kontrolować, czy jego wartość jest dopowiedzenia. Ciśnienie w oponach będzie inne dla każdego rodzaju samochodu. Informacje o prawidłowej wartości znajdziemy pod klapą wlewu paliwa lub na słupku, wewnątrz samochodu (informacja będzie widoczna po otwarciu drzwi). Jeżeli tylko chcemy, łatwo znajdziemy taką informację również w Internecie, upewnijmy się jednak wtedy, że pochodzi z rzetelnego źródła.

Pamiętajmy, że odpowiednio dobrane ciśnienie jest skorelowane z tym, jak jeździmy. Mowa tutaj głównie o dociążeniu danego pojazdu. Inne ciśnienie w oponach będzie właściwe, jeżeli jeździmy głównie samodzielnie. Inne, jeżeli standardem jest pięć osób w samochodzie, często z pełnym bagażnikiem.

Jeżeli jeździmy samodzielnie lub z niskim obciążeniem, ciśnienie może być trochę niższe. Jednak jeżeli często wozimy „komplet”, warto dobić ciśnienie do tego sugerowanego przez producenta.

Pamiętać trzeba, że wartość ciśnienia będzie wpływała również na to, jak prowadzi się dany samochód. Jeżeli ciśnienie w oponie będzie wysokie, opona będzie mniej odkształcona. Sam samochód będzie twardszy i odrobinę mniej komfortowy, będzie miał też odrobinę mniejszą przyczepność. W tym przypadku jednak sama opona będzie zużywała się mniej, niż w przypadku, gdy ciśnienie będzie niższe. Wtedy opona będzie również bardziej odkształcona, przyczepność okaże się większa a sam samochód będzie prowadził się odrobinę bardziej komfortowo.

Opony zimowe – czy ciśnienie się zmienia?

W ziemie zwłaszcza powinniśmy kontrolować ciśnienie w pojazdach. W przypadku starszych opon wentyle mogą już tak dobrze nie trzymać powietrza. Mogliśmy również delikatnie uszkodzić oponę, przez co ciśnienie też będzie spadać – te sytuacje mogą się jednak dziać przez cały rok. To jednak w zimie ciśnienie może znacząco się zmieniać. Dlaczego? Głównie ze względu na zmienną temperaturę. Dlatego powinniśmy kontrolować je przynajmniej raz w miesiącu, chociaż zalecane jest to znacznie częściej, nawet raz w tygodniu.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy posiadamy nowoczesne samochody z czujnikiem TMPS. Wtedy poinformuje nas on, czy ciśnienie w oponach nie jest zbyt niskie lub wprost poinformuje o konkretnej jego wartości.

Zużywanie się opon a zawieszenie

Często za problemy z oponami odpowiada nasze zawieszenie, a konkretnie problemy z geometrią pojazdu. Jest to dość popularny problem po kolizjach i wypadkach. Warto kontrolować, czy opony zużywają się równomiernie, zwłaszcza na jednej osi. Jeżeli jest inaczej, może być to problem właśnie z geometrią. Nierównomiernie zużywanie się opon może sprawić, że opony stosunkowo nowe będą nadawały się jedynie do wyrzucenia. Jeżeli rozbieżności jeszcze nie są duże, da się opony uratować, jednak i tak kluczowe jest to, aby odpowiednio ustawić geometrie pojazdu. Niestety, w niektórych przypadkach, właśnie po kolizjach czy wypadkach, nie jest to możliwe.

Zużywanie opon a ich wyważenie

Sugeruje się, aby wyważać opony przynajmniej raz na około 10 tys. km lub częściej. Najpowszechniejszą praktyką jest jednak wyważanie opon za każdemu razem, gdy zmieniamy komplet opon. Jeżeli tego nie zrobimy, a opony nie będą odpowiednio wyważone, mogą one zużywać się szybciej, nawet znacznie.

Zużywanie się opon a styl jazdy

Idealnym rozwiązaniem jest płynna i spokojna jazda. Nie musi być ona jednak wolna czy nudna. Warto jednak pamiętać, że stała prędkość, płynne ruszanie czy powolne hamowanie ma najlepszy wpływ na nasze opony. Jeżeli jeździmy inaczej, nasza jazda jest wręcz agresywna, ruszamy szybko i podobnie hamujemy, nasze opony zimowe, czy letnie. I to niezależnie od nawierzchni, po której się poruszamy, będą zużywały się szybciej.

Klasa oporów toczenia – o czym nas informuje?

Przed zakupem warto przyjrzeć się dokładnie etykiecie opon, które chcemy kupić. Znajdziemy tam, poza wieloma innymi informacjami, również informacje o klasie oporów toczenia. To ona poinformuje nas o tym, jak trwałe są dane opony.

Przykładowo, opony z klasą toczenia C będą bardziej odporne na ścieranie, niż opony z klasą toczenia E. Warto jednak pamiętać, że poszczególni producenci wykorzystują różne mieszanki, co jest bardzo istotne w przypadku opon zimowych. Jeżeli są one bardziej miękkie, będą zużywać się szybciej.

Opony zimowe w wysokiej temperaturze

Gdy temperatura przekracza 7 stopni Celsjusza, opony powinniśmy zmienić na letnie. Nie mamy co prawda takiego obowiązku, ale opony zimowe są znacznie bardziej miękkie od opon letnich, przez co w wysokich temperaturach będą zużywały się bardzo szybko. Jeżeli więc chcemy zadbać o opony zimowe i ich trwałość, warto wymieniać je dość szybko, jednak dopiero w momencie, gdy mamy pewność, że pogoda się ustabilizowała.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem z oponami Oponyprofi.pl