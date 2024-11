Burger Drwala? Phi, OPPO Find X8 Pro trafi do Europy 21.11

Fani smartfonów najpierw pójdą do McDonald’s by zakupić Burgera Drwala, a następnie dzień później, 21.11 zamówią OPPO Find X8 Pro, który wprowadza wiele przełomowych innowacji fotograficznych. Warto? Pytanie! Zdecydowanie warto poczekać na ten model.

OPPO Find X8 Pro.

Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim dlatego, że Find X8 Pro został wyposażony w OPPO Hasselblad Master Camera System, który oferuje zaawansowany Teleskopowy Zoom AI. Na tym, rzecz jasna, nie koniec. Warto zauważyć, że modele z topowymi aparatami ultra-zoom były często niezbyt przyjemne podczas codziennego użytkowania. Co ma m na myśli? Przede wszystkim pojawiał się kłopot z poręcznością i wagą takich smartfonów. Podobno OPPO Find X8 Pro ma to zmienić. Tak przynajmniej twierdzi Pete Lau, SVP i Chief Product Officer w OPPO.

OPPO Find X8 Pro.

OPPO Find X8 Pro – co o nim wiemy?

Smartfon będzie wyposażony w 6,78-calowy poczwórnie zakrzywiony ekran. Oprócz tego Find X8 Pro ma posiadać podwójny teleobiektyw peryskopowy, którego autorem jest OPPO. Co ciekawe, jeśli wybierzecie model w kolorze białym, możecie być pewni, że będzie on unikalny, gdyż nie ma dwóch identycznych perłowych wzorów. Jeśli nie lubicie takiego koloru, będziecie mogli wybrać wariant czarny – Space Black. Producent zdecydował się również na układ MediaTek Dimensity 9400, co potwierdza, że jest to model z górnej półki. Bateria? krzemowo-węglowa o pojemności 5910 mAh. Brzmi ciekawie, prawda? Prędkość ładowania ma wynosić 80W w trybie przewodowym i 50W bezprzewodowo.

OPPO Find X8 Pro.

W zależności od wariantu, możemy liczyć na 12 lub 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci na nasze dane. Wróćmy na chwilę do aparatu, ponieważ posiada on aż cztery matryce. Oprócz głównej 50 MP mamy również teleobiektyw, szeroki kąt oraz wspomniany peryskopowy teleobiektyw z sensorem IMX858 oraz 6-krotnym zoomem i OIS. Plusme jest również to, że smartfon jest lekki – waży 193 g oraz cechuje się smukłą konstrukcją o grubości 7,85 mm.

Ile będzie kosztował OPPO Find X8 Pro i kiedy odbędzie się premiera?

Po premierze Burgera Drwala w McDonalds. OK, przestaję sobie żartować. Czekać długo nie musimy, bowiem premiera ma odbyć się 21 listopada 2024. Ile będzie kosztować ten smartfon? Ciężko powiedzieć. Chińczycy zapłacą około 3000 zł za wersję 12/256 GB, natomiast ten wydajniejszy, a wręcz topowy – 16/1TB kosztuje tam około 3900 zł. Nie ma co ukrywać, w Polsce smartfon będzie dużo droższy, ale o jakich kwotach mówimy? Musimy poczekać do przyszłego czwartku, kiedy odbędzie się premiera. Wtedy też na stronie OPPO Polska pojawią się szczegóły na temat tego modelu – wraz z europejskimi cenami.