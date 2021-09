Oppo łączy siły z Kodakiem. Oto nowa wersja Oppo Find X3 Pro!

Kolaboracje między dużymi markami zawsze przynoszą coś ciekawego i tak samo jest w przypadku Oppo i Kodaka. Obie marki rozpoczęły współpracę, co w przyszłości może zaowocować flagowym modelem smartfona ze świetnym aparatem. Teraz jednak pod lupę trafił Oppo Find X3 Pro, który dostępny jest w nowej wersji.

Oppo Find X3 Pro udoskonalone przez Kodak

Chiński producent oraz Kodak rozpoczęły współpracę, którego pierwszym efektem jest nowa wersji modelu Find X3 Pro. Smartfon ten wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim wyglądem. Plecy telefonu wykonane są w dość nietypowy sposób. Górna część została stworzona ze srebrnego aluminium, a dolna ze skóry. Jest to niecodzienne rozwiązanie, jednak wykorzystano je nie bez powodu.

Tak zaprojektowany tył smartfona Find X3 Pro jest nawiązaniem do klasycznego aparatu marki Kodak – modelu 35. Na aspektach wizualnych zmiany przeprowadzone przez firmę Kodak się kończą, co może być zadziwiające. Firma nie modyfikowała aparatu znajdującego się w smartfonie, co potwierdza numer seryjny, który jest taki sam, jak w oryginalnym modelu X3 Pro.

Przyszłość przyniesie jednak coś wyjątkowego

Współpraca producenta smartfonów oraz jednego z największych graczy na rynku aparatów fotograficznych nie ograniczy się jedynie do nowej wersji Oppo Find X3 Pro. Jak mówią przecieki, obie firmy pracują nad flagowym modelem smartfona, który zostanie wyposażony w dwa obiektywy o rozdzielczości 50 Mpix. Oczywiście za ich przygotowanie odpowiedzialna ma być firma Kodak.

Na temat samego smartfona nie wiemy zbyt wiele. To, co jednak możemy powiedzieć, to fakt, że będzie on wykorzystywał 13-megapikselowy teleobiektyw oraz kamerkę mikroskopową o rozdzielczości 3 Mpix, która znajduje się w Oppo Find X3 Pro. Nie wiadomo, kiedy smartfon miałby zostać zaprezentowany, jednak może to być już wkrótce.