Chiński gigant technologiczny i spółka zależna BBK OPPO oficjalnie uruchomił swój najnowszy flagowy produkt w ramach serii Find X. Najnowszym modelem jest seria Find X5, składająca się z Find X5 i Find X5 Pro

OPPO X5 Pro

Ekran, wydajność, bateria

OPPO Find X5 Pro to urządzenie klasy premium z 6,7-calowym wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości 1440p, maksymalnej jasności 1300 nitów i zmiennej częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Wyświetlacz oferuje również 10-bitowe odwzorowanie kolorów, 100 % pokrycia przestrzeni barw DCI-P3 oraz częstotliwość próbkowania do 1000 Hz. Plotki o chipsecie Dimensity 9000 dla Find X5 Pro okazały się fałszywe, ponieważ urządzenie jest zasilane przez chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który jest sparowany z 12 GB pamięci RAM, a na pokładzie znajduje się 256 GB pamięci wewnętrznej na dane użytkownika.

OPPO X5 i X5 Pro - wszystko co wiemy 36

Pod maską OPPO X5 Pro znajdziemy przyzwoitą baterię 5000mAh ze wsparciem dla 80W SuperVOOC będzie w stanie ładować telefon z 0-50 % w 12 minut. Telefon oferuje również obsługę bezprzewodowego ładowania 50W AirVOOC, co pozwala na pełne naładowanie telefonu w ciągu zaledwie 47 minut. Urządzenie jest wyposażone w Battery Health Engine, który wydłuża żywotność baterii i wytrzymuje do 1600 cykli ładowania, zanim bateria zmniejszy się o 20 %. Telefon ma również folię graficzną 3D, która obejmuje cewkę ładującą i płytę główną, aby poprawić chłodzenie. Istnieje również komora parowa dla układu Snapdragon, która jest podobno o 75 % większa niż w poprzednim modelu.

System, aparat

Na pokładzie serii OPPO X5 znajdzie się Android 12 wraz z nakładką ColorOS 12.1, która przynosi pewne ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa, estetyka, i prywatność w porównaniu do ColorOS 12. System operacyjny przynosi również nową funkcję Multi-Screen Connect, umożliwiając użytkownikom przełączanie się między telefonem a komputerem z systemem Windows.

OPPO X5 Pro jest wyposażony w własny układ 6nm MariSilicon X, który zapewnia jedną z najważniejszych funkcji telefonu. Mowa o procesorze aparatu. Układ ten umożliwia redukcję szumów sztucznej inteligencji i wiele zadań związanych z przetwarzaniem obrazu, w tym wideo 4K Ultra Night. Mają one posiadać lepsze odwzorowanie kolorów w porównaniu do tradycyjnych filmów. Ponadto, producent twierdzi, że układ umożliwia przechwytywanie wideo HDR w 20-bitach na każdym strumieniowym kanale.

OPPO X5 i X5 Pro - wszystko co wiemy 37

Konfiguracja zaplecza fotograficznego w telefonie zawiera 50MP szerokokątny Sony IMX766, drugi sensor z szerokim kątem 50MP, a także trzecie oczko – teleobiektyw13MP z 2x optycznym powiększeniem (52mm) i zoomem hybrydowym 5x. Aparat posiada również funkcję Hasselblad Natural Color Calibration Feature, opartą na nowym 13-kanałowym czujniku koloru. OPPO deklaruje, że dzięki zainstalowaniu specjalnych szklanych elementów w wielu miejscach, można liczyć na poprawę dokładności kolorów oraz zmniejszenie aberracji chromatycznej. Ile w tym prawdy? O wszystkim przekonamy się z biegiem czasu. Użytkownik może liczyć także na nowy 5-osiowy system stabilizacji obrazu, który łączy w sobie technologię obiektywu i przesunięcia matrycy. Do autoportretów dostępny jest czujnik Sony IMX709 32MP

Wykonanie, cena

Pod względem jakości wykonania, w OPPO X5 Pro zastosowano Corning Gorilla Glass Victus z przodu, podczas gdy tył jest wykonany z ceramiki, która jest bardziej odporna na uszkodzenia. Patrząc na spory wyświetlacz oraz wagę wynoszącą aż 216 gramów – nie trudno o upadek. Oprócz wytrzymałości płyta ceramiczna wspomaga również przewodzenie ciepła, co poprawia chłodzenie. Oppo X5 Pro jest dostępny w kolorach Ceramic White oraz Glaze Black, a jego cena ma wynieść 1300€ (ok. 6000zł) za opcję 12GB + 256GB. Urządzenie trafi do sprzedaży 14 marca.

OPPO X5 – coś bardziej „przystępnego”

Wydajność

Oprócz Premium Find X5 Pro, producent ogłosił także podstawowy model – OPPO X5. Tańszy bliźniak bazuje na zeszłorocznym chipsecie Snapdragon 888, który nie jest tak wydajny jak najnowszy chip Snapdragon 8 Gen1. Nadal jest to jednak flagowy procesor, który zapewni optymalną pracę każdego dnia.

OPPO X5 i X5 Pro - wszystko co wiemy 38 OPPO X5 i X5 Pro - wszystko co wiemy 39

Procesor jest połączony z 8 GB pamięci RAM oraz 256GB na dane użytkownika. Identycznie jak w przypadku droższego modelu znajdziemy Androida 12 wraz z najnowszą wersją nakładki ColorOS. OPPO X5 posiada nieco mniejszy 6,55-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080p+. Chociaż nie jest to panel LTPO, ma zmienną częstotliwość odświeżania do 120Hz.

Układ aparatów

Jeśli chodzi o fotografię, Find X5 ma konfigurację podobną do X5 Pro, w tym dwa czujniki szerokopasmowe Sony IMX766. Obiektywy mają standardową optyczną stabilizację obrazu (IOS), lecz zabrakło 5-osiowego OIS obecnego w wersji Pro. Urządzenie zawiera również teleobiektyw 13MP z 2-krotnym powiększeniem optycznym, a także obiektyw 52mm. Do autoportretów użytkownik wykorzysta „oczko” 32MP, ale jest to starsza matryca Sony IMX615.

OPPO X5 i X5 Pro - wszystko co wiemy 40

Bateria, cena

Wewnątrz X5 znajduje się bateria o pojemności 4800 mAh. Mimo, że model ten wydaje się nieco wykastrowany, to nie zabrakło szybkiego ładowania przewodowego 80W SuperVOOC. Bezprzewodowe ładowanie to natomiast 30W AirVOOC Wireless Charging, w odróżnieniu od 45W w OPPO X5 Pro. Pomimo, że Snapdragon 888 nie ma takich problemów z generowaniem jak jego młodszy odpowiednik, kolejną wspólną cechą obu modeli będzie wielostopniowy system chłodzenia z bardzo dużą komorę parową. Urządzenie nie będzie posiadać certyfikatu ochrony przed pyłem i wodą IP. Find X5 jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – Black i White, a jego cena wyniesie 999€ (ok. 4600zł).

