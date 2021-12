Ostatni sezon serialu „Dom z Papieru”. O czym będzie?

Na pewno każdy kojarzy czym jest „Dom z Papieru”. Premiera pierwszego sezonu odbyła się w 2017 roku, czyli cztery lata temu. W tym roku, a właściwie w grudniu będzie miało miejsce zakończenie serii. Podobno ten sezon ma być najlepszy, ale to będziemy mogli zweryfikować już 3 grudnia.

Ostatni sezon serialu „Dom z Papieru”

Na pewno większość z Was kojarzy tą serię. Nawet jeśli osobiście nie oglądaliście, to zapewne ktoś Wam o tym mówił. Jest to produkcja Netflixa, która była jedną z najlepszych w historii. Zgromadziła wielu fanów przed ekrany. Jednakże nie każdy sezon był tak dobry. Większość osób twierdzi, że najlepszymi sezonami były dwa pierwsze. Były na pewno najciekawsze. Kolejne dwa to trochę taki „odgrzewany kotlet”. Jestem sam ciekaw jak Netflix podszedł do ostatniego sezonu. Został on podzielony na dwa mini-sezony, każdy po pięć odcinków. Zatem w grudniu będziemy mieli zobaczyć jak skończy się historia skoku na Bank Hiszpanii.

Źródło: Netflix.com

O czym będzie ostatni sezon serialu?

Trzeciego grudnia będzie miało miejsce premiera drugiej części piątego sezonu serialu „Dom z Papieru”. Będzie ona zwieńczeniem skoku na Bank Hiszpanii. Mimo słabych ocen pierwszej części piątego sezonu, myślę, że autorzy nas pozytywnie zaskoczą. Podobno ma to być najlepszy sezon. W Banku Hiszpanii na pewno wiele się jeszcze wydarzy.

Grupa przebywa w Banku Hiszpanii od ponad 100 godzin. Udało im się uratować Lizbonę, ale doświadczyli też bolesnej straty. Profesor został schwytany przez Sierrę i po raz pierwszy w życiu nie ma planu ucieczki. Kiedy wydaje się, że już gorzej być nie może, na scenie pojawia się nowy, znacznie potężniejszy od dotychczasowych, wróg — wojsko. Największy skok wszech czasów dobiega końca, a to, co zaczęło się jako napad rabunkowy, zamienia się w wojnę. Netflix.com

Obsada serialu „Dom z Papieru”

Reżyserem popularnego serialu „Dom z papieru” jest Jesús Colmenar. Na ekranie zobaczymy między innymi Profesora (Álvaro Morte), Rio (Miguel Herrán), Lizbonę (Itziar Ituño), Helsinki (Darko Peric), Palermo (Rodrigo De la Serna), Berlina (Pedro Alonso), Tokio (Úrsula Corberó), Sztokholm (Esther Acebo), Denvera (Jaime Lorente) i wielu, wielu innych. Z pewnością większość tych postaci jest każdemu znana i możliwie utożsamiacie się z jakąś z nich.

Mam nadzieję, że ten sezon zaskoczy nas pozytywnie i będzie dobrym zwieńczeniem całej serii. Po słabym początku piątego sezonu wierzę, że druga część będzie lepsza i z miłą chęcią to sprawdzę.

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii kultura.