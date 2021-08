Oto i on! Nowy Lamborghini Countach pokazany oficjalnie!

Lamborghini Countach to samochód, który serca miłośników motoryzacji rozgrzewał w latach 70. XX wieku. Auto jest klasykiem motoryzacji, dlatego producent postanowił przygotować godnego następcę tego modelu. Włoska marka zaprezentowała nowy model Lamborghini Countach LPI 800-4!

Lamborghini Countach LPI 800-4 – nowe szaty króla

Mówi się, że lepiej nie dotykać klasyków, ponieważ to może skończyć się tragedią. Zdaje się, że włoski producent nie zgadza się z tą tezą i przedstawił nowy, odświeżony model kultowego samochodu z lat 70.! Lamborghini Countach LPI 800-4 to auto mocno przypominające swojego poprzednika, jednak zaprojektowano je zgodnie z nowoczesną myślą stylistyczną marki. Nawiązań do modelu sprzed 50 lat jest naprawdę dużo – kanciasty pas przedni, krótka maska czy nawet kształt przednich reflektorów wykonany w technologii LED przypomina o pierwszej generacji modelu Countach.

Oczywiście jak przystało na auto XXI wieku, w Countach LPI 800-4 znajdziemy wiele nowych i ciekawych rozwiązań. Jednym z nich jest, chociażby fotochromatyczny dach, który za pomocą jednego przycisku staje się przezroczysty. Kolejnym nawiązaniem i jednocześnie ukłonem w stronę starego modelu jest paleta barw, w których można zakupić LPI800-4. Jest ona taka sama, jak ta, która występowała w modelu z lat 70.

Osiągi godne legendy, chociaż z elektrycznym smaczkiem

Nowe Lamborghini Countach LPI 800-4 to auto, które napędzane jest hybrydowym napędem. Pod maską znajdziemy wolnossący silnik V12 o pojemności 6,5-litra i mocy 780 koni mechanicznych, który wspierany jest przez 48-woltowy silnik elektryczny, który dysponuje mocą 34 KM. Obie te jednostki pozwalają skorzystać kierowcy z 814 koni mechanicznych. Napęd na cztery koła przekazywany jest przez 7-stopniową przekładnię automatyczną, która do pierwszej „setki” rozpędza samochód w 2,8 sekundy! Auto do bariery 200 km/h rozpędza się w 8,6-sekundy, a prędkość maksymalna to 355 km/h! Zestaw hamulców ceramiczno-węglowych do zatrzymania auta rozpędzonego do 100 km/h potrzebują jedynie 30 metrów!

W środku znajdziemy nowoczesne rozwiązania. Cyfrowe zegary, czy charakterystyczny kokpit jest już czysto futurystycznym rozwiązaniem. Wnętrze Lamborghini Countach LPI 800-4 może być wykonane np. w kolorze czerwonej skóry z elementami czarnego włókna węglowego. Ciekawostką jest to, że jest to pierwszy model w historii marki, który dziedziczy nazwę z poprzedniego modelu! Dla zainteresowanych mamy wiadomość, że auto wyprodukowane będzie jedynie w nakładzie 112 sztuk, więc musicie się śpieszyć. Cena nie jest znana, jednak sugeruje się, że producent wycenił model na cenę około miliona euro!

To teraz pora na Diablo?