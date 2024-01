Oto klawiatura do iPhone, która też jest obudową. Jestem zaciekawiony

Rok 2024 będzie powrotem fizycznych klawiatur do smartfonów? Firma Clicks Technology zaprezentowała ciekawy projekt. Klawiatura do iPhone, która jest też obudową, brzmi bardzo intrygująco. Tanio jednak nie jest!

Klawiatura do iPhone ciekawym projektem

Czasy, kiedy telefony posiadały fizyczne klawiatury, już dawno minęły, choć w ostatnich latach pojawiło się kilka projektów, które chciały przywrócić tę opcję do smartfonów. Skończyło się to tak, jak wszyscy myśleli. Osoby, które tęsknią za fizycznym klikaniem literek, mogą kupić ciekawą obudowę od firmy Clicks Technology.

Mowa tutaj o obudowie o nazwie Clicks, która została wyposażona w fizyczną klawiaturę i dedykowana jest smartfonom marki Apple. Tak, klawiatura do iPhone istnieje i prezentuje się intrygująco, a przy okazji chroni telefon przed uszkodzeniami!

Oto klawiatura do smartfonów iPhone, która też jest obudową. Jestem zaciekawiony! Fot. Clicks

Gadżet jest już w sprzedaży

Klawiatura do iPhone od Clicks Technology trafiła już do sprzedaży, jednak jej cena może mocno zniechęcić. Wersja dla iPhone 14 Pro wyceniona została na 139 USD, czyli ponad 550 złotych! W połowie marca do sprzedaży trafi model przeznaczony dla iPhone 15 Pro, natomiast obudowa z klawiaturą zaprojektowana z myślą o iPhone 15 Pro Max została zaplanowana na “wczesną wiosnę” i wyceniona na 159 USD (ponad 630 złotych)!

Jak to działa? Klawiatura łączy się z iPhone’m za pośrednictwem Bluetooth, a sam telefon odbiera ją jako kontroler. Następnie wsadzamy telefon do obudowy, a klawiaturę podłączamy przez port znajdujący się w dolnej części case do naszego telefonu. Jest to konieczne, ponieważ w ten sposób zasilamy naszą klawiaturę. Gadżet rzekomo wspiera szybkie ładowanie, jednak nie posiada żadnego magnesu, więc nie jest kompatybilny z Mag-Safe. Jest on dostępny w dwóch kolorach (żółty i niebiesko-szary), a w przyszłości gama barw z pewnością się powiększy.

Obudowa z klawiaturą na ten moment dostępna jest w dwóch kolorach, jednak w przyszłości wybór barw będzie większy. Fot. Clicks

Klawiatura została wyposażona w przycisk “CMD”, który w połączeniu z konkretnymi klawiszami, jest w stanie uruchomić skróty na iPhone. Jeśli np. chcemy powrócić do ekranu głównego, naciskamy “CMD + H”. Skróty te pochodzą z komputerów MacBook i jak widać, działają również na smartfonach tego producenta.

Gadżet ma oferować skróty klawiszowe. Fot. Clicks

Źródło: The Verge, Zdjęcia: Clicks Technology