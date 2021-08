Oto nowy Ford Focus ST Edition! Oferuje coś, czego nie mieli poprzednicy!

Co prawda Ford szykuje się do premiery nowej generacji Focusa, jednak to nie przeszkodziło w przedstawieniu odświeżonej wersji obecnego modelu. Ford Focus ST Edition to model, który oferuje szereg usprawnień mechanicznych. Jak zapewnia producent, jest to najzwrotniejsza wersja modelu w historii.

Ford Focus ST Edition w odświeżonych szatach

W ciągu kilku następnych miesięcy na rynku pojawi się nowa generacja Forda Focusa. Producent postanowił jednak wycisnąć wszystkie soki z obecnej odsłony i przedstawił model Ford Focus ST Edition. Samochód ten wprowadza wiele uprawnień, jednak pod maską znajdziemy ten sam silnik, co w standardowej wersji ST. Producent nie zdecydował się na zmianę jednostki napędowej, co może zasmucić fanów.

Pod maską Forda Focus ST Edition znajdziemy 2,3-litrowy silnik benzynowy EcoBoost o mocy 284 koni mechanicznych. Silnik ten dysponuje momentem obrotowym na poziomie 420 Nm momentu obrotowego dostępnego od 3000 do 4000 obr./min. Samochód porusza się na 19-calowych felgach ubranych w opony Michelin Pilot Sport 4S. Auto jest o 10% lżejsze niż zwykła wersja ST. Sześciobiegowy manual znajdujący się na pokładzie rozpędza ten model do pierwszej setki w 5,7 sekundy.

Najzwrotniejszy model w historii

W nowej odsłonie ST najważniejszy nie jest jednak silnik, a zawieszenie. Testowane na torze Nurburging przez Ford Performance zawieszenie sprawia, że Ford Focus ST Edition został określony najbardziej zwrotną odmianą Focusa w historii modelu. Na pokładzie znajdziemy dwukierunkowe, w pełni regulowane cewki, dwururowe obudowy amortyzatorów wykonane ze stali nierdzewnej czy sprężyny marki KW Automotive.

Model ten zmienił też swoje wymiary, ponieważ ST Edition jest niższy o 10 mm niż standardowa wersja Focusa ST. Producent zadbał również o regulację zawieszenia w zakresie do 20 mm. Osoby, które zdecydują się na zakup Forda Focus ST Edition, dostaną także odpowiedni dokument, który podpowie jakie ustawienie wybrać w zależności do danego terenu jazdy. Tryb Nurburgring jest dedykowany do jazdy po torze. Model oferowany jest jedynie w kolorze Azura Blue z czarnym elementami.