Palenie papierosów w samochodzie – niebezpieczne i kosztowne

W Polsce problem palenia papierosów nie traci na aktualności i dotyczy średnio co czwartej dorosłej osoby. Nadal często na ulicach polskich miast można także obserwować osoby palące w aucie. Czy istnieje alternatywa dla papierosów dostosowana do potrzeb kierowców? Dlaczego palenie papierosów w samochodzie jest niebezpieczne i… kosztowne?

Palenie papierosów w aucie – nie tylko niebezpieczne, lecz także kosztowne

Palenie w czasie prowadzenia samochodu niesie ze sobą ogromne ryzyko spowodowania kolizji. Uwaga kierowcy skupiona na czynnościach poprzedzających zapalenie papierosa, strzepywaniu popiołu, szukaniu popielniczki itp. może nieść ze sobą katastrofalne skutki. Strącony w kabinie żar papierosowy może wywołać reakcję paniczną. Zdekoncentrowany kierowca, nawet ten najbardziej doświadczony, może nie zareagować odpowiednio szybko na zmianę na drodze i wywołać wypadek. Dodatkowo w czasie palenia uwalniane są toksyczne substancje, sprawność psychoruchowa jest obniżona, a mózg niedotleniony. Wszystkie te czynniki wydłużają czas reakcji na zagrożenie. Nie wszyscy kierowcy zdają sobie także sprawę z tego, że palenie podczas prowadzenia auta może skończyć się mandatem. Reguluje to art. 63.5 kodeksu drogowego. Stanowi on, że kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat 50 zł. Co prawda, nie dotyczy to wszystkich kierowców. Warto mieć świadomość, że nie tylko zdrowy rozsądek, lecz także przepisy, wskazują na zagrożenie idące za paleniem papierosów podczas prowadzenia samochodu.

Palacze bierni w aucie

Najnowsze badania CBOS donoszą, że pali średnio co czwarty dorosły Polak: co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna. W sumie daje to 8 mln Polek i Polaków. Niemniej alarmujące są statystyki odnoszące się do palaczy biernych (których nie brakuje w autach). Na wdychanie dymu papierosowego w związku z obecnością osoby palącej w najbliższym otoczeniu narażone jest 14 mln Polaków. Kierowcy często jeżdżą z osobami towarzyszącymi, są to też dzieci, młodzież. Paląc papierosy w małej przestrzeni samochodu, narażają także ich na poważne skutki palenia. Chodzi o problemy zdrowotne, ale także nieprzyjemny zapach ubrań czy całego wnętrza samochodu.

9 Wynik

Co najbardziej truje palaczy papierosów?

Co ciekawe, to nie nikotyna i tytoń są najgroźniejsze. Największe zagrożenia stanowi sam proces spalania tytoniu w 900 stopniach Celsjusza oraz wdychanie dymu przez palacza. Osoby nałogowo palące papierosy są uzależnione od zawartej w nich nikotyny, jednak to substancje smoliste w dymie papierosowym są ich największym wrogiem. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale nikotyny nie ma na liście substancji rakotwórczych w bazie substancji chemicznych INCHEM, której współautorem jest Światowa Organizacja Zdrowia. Oczywiście należy podkreślić, że każdy wyrób, w którego składzie znajduje się nikotyna, jest szkodliwy dla zdrowia. Warto jednak zaznaczyć, że stopień szkodliwości może nie być jednakowy dla różnych wyrobów. Znacznie mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów są produkty, w których proces spalania tytoniu został wyeliminowany, takie jak podgrzewacze tytoniu i e-papierosy. Te pierwsze urządzenia podczas procesu podgrzewania (w temperaturze poniżej 350 stopni Celsjusza) uwalniają areozol nikotynowy, który ma o ponad 90 proc. mniej szkodliwych substancji smolistych niż uwalniany dym papierosowy podczas spalania tytoniu (w temp. 900 stopni Celsjusza). Dodatkowo rozwiązuje kierowcom problem nieprzyjemnego zapachu i kłopotliwych niedopałków wysypujących się z małej lub prowizorycznej samochodowej popielniczki.

Palenie papierosów w samochodzie. Alternatywa dla tradycyjnych papierosów

Najlepszym rozwiązaniem dla naszego zdrowia jest rzucenie nałogu palenia. Jednak dla osób, które nie są w stanie zrezygnować z palenia w aucie, alternatywą mogą być podgrzewacze tytoniu. Tego rodzaju urządzenia zniwelują przykry zapach, który towarzyszy zwykłym papierosom, a ponadto, choć nadal należy tego unikać zdecydowanie, ograniczają szkodliwy wpływ biernego palenia. Oczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest rzucenie nałogu.