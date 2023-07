Jeśli często podróżujesz po Europie, a przy okazji palisz w aucie, lepiej się pilnuj. Przepisy mówią jasno – jeśli będziesz to nadal robił, a złapie Cię policja, spodziewaj się wysokiej kary. Mowa nawet o 1000 euro!

Mogłoby się wydawać, że skoro jesteśmy we własnym samochodzie, możemy robić wszystko. A jednak, nic bardziej mylnego! Nawet nie chodzi mi o auta z wypożyczalni (np. w testowanej Corolli wszędzie widziałem napisy o zakazie) – tam zakaz palenia jest czymś oczywistym. Mowa nawet o twoim prywatnym środku transportu. Coraz więcej krajów wprowadza srogie kary osobom, które lubią “puścić dymka”.

Wiecie co? Ja uważam, że akurat ten przepis jest całkiem rozsądny. Dlaczego? Ministerstwa Zdrowia bardzo krytykują palaczy, którzy palą także przy innych – przecież osoby wdychające szkodliwy dla zdrowia dym tytoniowy są jeszcze bardziej narażeni niż nałogowcy. Już nawet nie wspominam o paleniu przy nieletnich czy kobietach w ciąży! Tak czy inaczej, jeśli palisz w aucie i złapie Cię policja, lepiej szykuj sporo gotówki, bo mandat może być bardzo dotkliwy.

Palisz w aucie? Licz się z konsekwencjami! Mandat do 4500 zł

Palisz w aucie? Szykuj się na ogromne kary!

Coraz więcej europejskich krajów wprowadza zakaz palenia papierosów w samochodach. Z jednej strony jest to ingerowanie w naszą prywatność. Z drugiej natomiast warto mieć na uwadze to, że chodzi głównie o karę, kiedy w naszym otoczeniu przebywają osoby nieletnie. I w tym przypadku “jestem za”. Jak już ktoś chce się truć – droga wolna, ale po co mają wdychać truciznę osoby postronne, prawda?

Obecnie w Polsce nie ma żadnych ograniczeń związanych z tym problemem. Nieco inaczej jest w innych krajach europejskich. Mają do nich dołączyć również Niemcy, bowiem tam w samochodach dym tytoniowy wdycha około milion nieletnich. Mowa o badaniach udostępnionych przez Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem. Nie oszukujmy się – palenie w samochodzie, a więc na tak małej powierzchni jest o wiele gorsze niż np. w dużym pomieszczeniu. Dlatego karanie nieodpowiedzialnych osób jest jak najbardziej podstawne.

Palisz w aucie? Lepiej uważaj. Gdzie karani są kierowcy za palenie w aucie?

Kara za palenie w prywatnych samochodach jest tak naprawdę znana na całym świecie. Potwierdza to wpis z Wikipedii. Mamy teraz okres wakacyjny, a więc wiele osób będzie podróżować po Europie. Warto więc wiedzieć, gdzie wprowadzono zakaz oraz jakie kary nas czekają, jeśli np. policja złapie nas na gorącym uczynku.

Anglia oraz Walia – jeśli w aucie znajdują się pasażerowie poniżej 18 roku życia, kierowca zapłaci 60 euro grzywny. Wyjątek dotyczy samochodów z nadwoziem typu cabrio

Austria – Jeśli w aucie będzie osoba niepełnoletnia (poniżej 18 roku życia), kierowca dostanie 100 euro mandatu. Jeśli ponownie dojdzie do wykroczenia, kwota rośnie do 1000 euro

Belgia – Kwota mandatu wynosi 130 euro. Wyjątkiem są pojazdy typu cabrio

Cypr – jeśli w aucie pojawi się osoba poniżej 16 roku życia, kierowca otrzyma mandat w wysokości 85 euro

Finlandia – zakaz palenia, jeśli w aucie znajduje się osoba ponizę 15 roku życia. Nie ma informacji o kwotach mandatów

Francja – zakaz palenia w samochodzie, jeśli w kabinie znajdują się osoby poniżej 18 roku życia. Kara wynosi 135 euro

Grecja – zakaz palenia przy osobach poniżej 12 roku życia. Jeśli w aucie będzie taka osoba, a policjant to zobaczy, kierowca otrzyma karę w wysokości do 1500 euro

Irlandia – jeśli w aucie znajduje się osoba poniżej 18 roku życia, otrzyma od 100 euro kary

Słowenia – kara za palenie w aucie przy osobach poniżej 18 roku życia wynosi 250 euro

Szkocja – zakaz palenia przy osobach poniżej 18 roku życia. Mandat wynosi około 120 euro

Włochy – jeśli w samochodzie przebywa kobieta w ciąży lub dziecko poniżej 12 roku życia, kierowca może otrzymać mandat od 50 do 500 euro. Jeśli natomiast w samochodzie znajdzie się nieletni od 12 do 17 roku życia, kara wynosić będzie od 25 do 250 euro.