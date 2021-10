Patriot prezentuje nowe dyski P310 i VPN110!

Patriot to wiodący producent pamięci i nośników danych. Do oferty dołączają dwa nowe dyski – P310 i Viper Gaming VPN110. Dyski kierowane są do nie tylko dla graczy, ale ogólnie do bardzo wymagających użytkowników. Klasyfikowane są jako dyski z najlepszym stosunkiem możliwości do ceny. Co rzeczywiście reprezentują sobą nadchodzące modele?

P310 – świetny dysk z relatywnie niską ceną?

Coraz więcej osób przechodzi na dyski oparte na PCIe NVMe. Patriot wychodzi na przeciw i prezentuje nośnik o wysokich prędkościach zachowując niską cenę. Dysk jest oparty o interfejs Gen3 x4 NVMe 1.3, który bazuje na nowoczesnych technologiach i wysokiej klasy pamięciach 3D NAND. Kolejną zaletą jest szeroki zakres dostępnych opcji pojemności – od 240GB do aż 1,92TB. Można je zamontować w komputerach stacjonarnych oraz laptopach wspierających montaż takowego dysku.

Seria P310 oferuje o 25% wyższe prędkości niż standardowe rozwiązania PCIe 3×2, a konstrukcja M2 pozwala zaoszczędzić miejsce i zapewnia kompatybilność nawet z najcieńszymi laptopami. Prędkości osiągane przez ten dysk znacznie skracają czas uruchomienia, ładowania czy transferu w porównaniu z tradycyjnymi dyskami twardymi – transfery sięgaj tu 2100MB/s, a losowe 280 000 IOPS. Nowy kontroler jest pozbawiony pamięci DRAM, umożliwia to redukcję kosztów bez dużego kompromisu jeśli chodzi o jakość i wydajność.

P310 to nie tylko wydajność, ale także stabilność i niezawodność. Firmware obecny w tym nośniku pozwala na kontrolę ścieżki danych i wsparcie technologii LDPC (Low-Density Parity-Check) ECC. Gwarantuje to integralne połączenie danych, co zapobiega ich uszkodzeniu i utracie. Co więcej, umożliwia to zachowanie maksymalnej wydajności przy niskim poborze energii. Jest również wsparcie dla oszczędnych trybów APST, APSM i L1.2, które maksymalizują czas pracy na baterii laptopa. Gwarancja producenta w tym przypadku to 36 miesięcy.

Cena i dostępność

Seria tego modelu trafi do sklepów już w listopadzie, a przybliżone sugerowane ceny poszczególnych wersji pamięciowych wyglądają następująco:

240GB – ok. 135zł

480GB – ok. 220zł

960GB – ok. 440zł

1,92TB – ok. 975zł

VPN110 – kiedy wydajność to podstawa

Ta seria od Viper Gaming to z kolei modele mające na celu osiągać ultrawysokie prędkości, zostały stworzone dla najbardziej wymagających użytkowników. Dyski korzystają z PCIe Gen3 x4 podobnie jak P310, ale z wyższym protokołem 1.3 i są wyposażone w pamięci NAND flash TLC oraz kontroler z wysokiej półki wspierany przez pamięć podręczną DRAM. Nośniki bazują na złączu M2 i są dostępne w trzech wersjach pojemnościowych.

VPN110 dostarcza świetną wydajność, oferując transfery sekwencyjne sięgające do 3300MB/s odczytu i do 3000MB/s zapisu, a także losowe dochodzące do 500 000 IOPS. Dość niski profil dysku sprawia, że idealnie sprawdzą się one nie tylko w pełnoprawnych maszynach PC, ale także w rozwiązaniach AIO (All-In-One).

Model ten jest bardzo dobrym wyborem dla graczy, entuzjastów technologii, twórców różnego rodzaju treści, ale także profesjonalistów. Nowy dysk Patriot jest 5 razy szybszy niż zwykłe dyski SSD. Ponadto ma on jeszcze jeden atut – zarządzanie temperaturami. Specjalny czujnik termiczny eliminuje ryzyko przegrania i idących za tym spadków wydajności. Za niską temperaturę odpowiada aluminiowy radiator składający się z 6 żeber termicznych. Dzięki niemu użytkownik może liczyć na świetne rozproszenie ciepła. Biorąc pod uwagę wszystkie cechy otrzymujemy porządny i stabilny dysk z super wysoką wydajnością i niskimi temperaturami.

Cena i dostępność

Podobnie jak P310, VPN110 trafi do sklepów w listopadzie, szacuje się, że będzie to jego początek. Sugerowane ceny mają wyglądać następująco:

512GB – ok. 330zł

1TB – ok. 600zł

2TB – ok. 1000zł

Więcej informacji o obu dyskach dostępnych jest na stronie producenta