Portugalczyk selekcjonerem reprezentacji Polski!

Według nieoficjalnych informacji Portugalczyk, Bento, zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski! Takie informacji podało TVP Sport! Czy to dobry wybór prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy?

Bento wybrany selekcjonerem reprezentacji Polski?!

Szokującą informacją podzielił się serwis TVP Sport. Jak podaje Jakub Kłyszejko, nowym szkoleniowcem reprezentacji Polski ma zostać portugalski szkoleniowiec, Paulo Bento. Czy to będzie dobry wybór prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarego Kuleszy?

TVP Sport podaje, że to Bento zostanie szkoleniowcem reprezentacji Polski. Fot. Wikipedia

Przy tym wszystkim trzeba zaznaczyć, że nie są to potwierdzone informacje, a przecieki. Sugerują one, że to właśnie Bento, który w przeszłości trenował reprezentację Korei Południowej, z którą doszedł do 1/8 finałów Mistrzostw Świata 2022, zostanie nowym trenerem naszej drużyny narodowej.

Przeczytaj także: Kiedy poznamy nazwisko trenera? Już wiemy!

Na potwierdzenie tych informacji trzeba będzie jednak poczekać do przyszłego tygodnia, najprawdopodobniej do środy, tj. 25 stycznia. Właśnie wtedy ma zebrać się zarząd PZPN.

Cezary Kulesza postawił na Portugalczyka?! Fot. PZPN

Źródło: TVP Sport/ Fot: Wikipedia, PZPN