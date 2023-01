Kiedy poznamy nazwisko trenera? Już wiemy!

Cała sportowa Polska czeka na informację o tym, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Kiedy poznamy nazwisko trenera? Musimy uzbroić się w cierpliwość.

Cezary Kulesza ma już odpowiedź

Od momentu, w którym to ogłoszono, że PZPN nie przedłuży kontraktu z Czesławem Michniewiczem, wszyscy zastanawiają się, kto zostanie nowym trenerem reprezentacji Polski. W mediach co chwila pojawiały się nazwiska, które przekonywały do siebie doświadczeniem lub po prostu wielkością.

Kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski?

Przeczytaj także: PILNE! Były trener Portugalii przejmie Polaków?!

Prezes PZPN w jednym z wywiadów zaznaczył, że nowym szkoleniowcem drużyny narodowej będzie obcokrajowiec, co momentalnie wyeliminowało z gry takich kandydatów jak Michał Probierz czy Jan Urban. Rzekomo Cezary Kulesza wybrał już swojego kandydata.

Wybór selekcjonera zbliża się dużymi krokami, a PZPN nieoficjalnie zdradził, kiedy możemy poznać nazwisko trenera.

Nazwisko trenera zostanie ujawnione w przyszłym tygodniu

Atmosfera wokół wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski podgrzewa się z dnia na dzień. Co chwila dochodzą do nas nowe informacje, kto przejmie posadę po Czesławie Michniewiczu. Kibice zadają sobie pytanie, kiedy poznamy nazwisko nowego trenera naszej drużyny narodowej. Okazuje się, że będziemy musieli jeszcze poczekać.

Wielu miało nadzieje, że prezes Kulesza zdradzi nazwisko nowego trenera jeszcze w tym tygodniu. Tak sugerował nawet sam prezes, który w wywiadzie przyznał, że decyzja może zapaść “dziś albo jutro”. Wczoraj nie otrzymaliśmy, żadnego potwierdzenia i dziś również nie należy tego oczekiwać. Natomiast, 25 stycznia ma zebrać zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, przez co prawdopodobne jest przedstawienie nowego szkoleniowca właśnie wtedy.

Kiedy poznamy nazwisko nowego trenera? Już wiemy!

Źródło: Opr. wł./TVP Sport/Fot. PZPN