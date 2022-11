Phantom Liberty to dodatek, który w najbliższych tygodniach trafi do gry Cyberpunk 2077. Niestety, osoby, które liczyły, że będzie on darmowy, z pewnością czują się zawiedzione. Deweloper potwierdził, że DLC będzie płatne!

Cyberpunk 2077 czeka na nowe DLC

Phantom Liberty do gry Cyberpunk 2077 będzie sporym dodatkiem, który przyniesie graczom sporo nowości. DLC ma być szpiegowskim thrillerem, w którym gracz będzie wykonywał zlecenie dla Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Phantom Liberty do Cyberpunk 2077 nie będzie darmowy!

W dodatku Phantom Liberty znajdziemy wiele nowych postaci oraz lokacje. W rolach głównych wystąpi V oraz Johnny Silverhand, czyli postać grana przez Keanu Reevesa. W obsadzie pojawiła się również Sasha Gray, czyli bardzo popularna niegdyś aktorka filmów dla dorosłych. Teraz dowiedzieliśmy się, że DLC do gry CD Projekt RED nie będzie darmowe!

Przeczytaj także: Sasha Grey dołączy do Cyberpunk 2077. Pojawi się w dodatku!

Phantom Liberty nie będzie darmowym dodatkiem

W wywiadzie dla GamesRadar+ globalny dyrektor ds. PR CDPR, Radek Grabowski wypowiedział się na temat ceny rozszerzenia Phantom Liberty. Wyznał on, że „cena dodatku nie jest jeszcze „szczegóły na temat dodatku nie zostały jeszcze ujawnione, jednak z pewnością będzie on płatny”.

Dodatek do Cyberpunk 2077 nie pojawi się na konsolach starej generacji!

Dodatek do gry Cyberpunk 2077 nie będzie jednak dostępny na wszystkich platformach, na których pojawiła się sama gra. Trafi on na konsole nowej generacji, czyli Xbox Series S i Series X oraz PlayStation 5 oraz komputery PC. Gracze posiadający konsole PS4 i Xbox One będą musieli obejść się smakiem.

Źródło: GamesRadar