Philips 272B8QJEB – tani monitor QHD do pracy biurowej

Philips 272B8QJEB to monitor wręcz stworzony do pracy biurowej. Korzysta się z niego bardzo przyjemnie, a siadając przed nim rano w biurze odnosi się wrażenie, że nie nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. No, może oprócz kawy. W modelu tym nie zabrakło także technologii dbających o oczy użytkownika. Pozytywnie zaskakiwać może fakt, że to wszystko otrzymujemy w cenie nie przekraczającej 1000 zł. Krótko mówiąc, jest to tani monitor QHD do pracy biurowej. Przekonajmy się, czy jest to produkt godny uwagi.

Prosto, elegancko…

W modelu 272B8QJEB Philips postawił na panel IPS o rozmiarze 27 cali. Matryca jest przeciwodblaskowa i oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 przy 60 Hz. Większość parametrów standardowo: jasność matrycy 250 cd/m², współczynnik kontrastu 1000:1, czas reakcji 5 ms. Ponad przeciętnie prezentuje się natomiast ilość kolorów obsługiwanych przez wyświetlacz. 1,07B na pewno zainteresuje nie jednego grafika.

Matryca 272B8QJEB otoczona jest czarną ramką o grubości ponad 1 cm, na której w prawym dolnym rogu znajdują się przyciski funkcyjne. Szkoda, że ramka nie jest cieńsza, ale muszę przyznać, że po jakimś czasie przyzwyczaiłem się do jej grubości i teraz nie sprawia ona żadnego problemu. Z tyłu znajdziemy złącza do podłączenia urządzenia do komputera oraz hub USB 3.0 – jak zawsze mile widziany.

Monitor trzymany jest przez łapę i podstawę, które umożliwia jego pochylenie (-5/30 stopni) oraz obrót w pionie (90 stopni) i poziomie (-175/175 stopni). Po ich odpięciu zyskuje się dostęp do mocowania VESA, dzięki któremu zawiesimy monitor na uchwycie lub ścianie.

Dokładną specyfikację 272B8QJEB można znaleźć pod tym linkiem

…ale i wygodnie

Philips pomyślał o każdym scenariuszu podłączania swojego monitora do komputera i zaopatrzył go we wszystkie najpopularniejsze złącza. W 272B8QJEB znajdziemy VGA, DVI-D, HDMI oraz DisplayPort, więc o przejściówkach upchniętych gdzieś za monitorem możemy zapomnieć. Obok wejść sygnału znajdziemy również wejście oraz wyjście audio w postaci dwóch gniazd mini Jack. Tak jak wspomniałem wcześniej, monitor oferuje hub USB 3.0. Konkretnie są to dwa złącza USB 3.0 oraz dwa USB 2.0 ulokowane po lewej stronie monitora.

Model 272B8QJEB został wyposażony w dwa głośniki o mocy 2W. Oferują one typową jak na monitory biurowe jakość, ale pochwalić się mogą głośnością. W czasie pracy spełnią one swoje zadanie dobrze, ale problem może się pojawić gdy będziemy chcieli oglądnąć film czy posłuchać muzyki.

Technologie użyte w Philips 272B8QJEB

Przed monitorem spędziłem długie godziny i muszę przyznać, że nie czułem zmęczenia oczu. Zadbały o to technologia Flicker-free oraz tryb LowBlue. Zawsze powtarzam, że te niewidoczne na pierwszy rzut oka technologie są bardzo ważne, ponieważ wzrok mamy tylko jeden i warto o niego dbać.

Fajnie sprawują się również funkcje poprawy obrazu SmartImage oraz tryb EasyRead, który pozwala czytać tekst jak na papierze.

Philips 272B8QJEB – dla kogo to monitor?

Jeżeli:

Szukasz monitora o rozdzielczości wyższej niż standardowe FHD (1920×1080)

Potrzebujesz monitora do pracy biurowej

Nie zależy ci na wąskich ramkach dookoła ekranu

Chcesz wygodnie podłączać urządzenia na USB nie schylając się do komputera

Jesteś osobą, która chce komfortowo spędzać przed ekranem długie godziny

Nie potrzebujesz wysokiej jakości audio

Philips 272B8QJEB będzie monitorem dla ciebie!