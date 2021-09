PHILIPS 345E2 – krótki test monitora do biura

Model 345E2 to panoramiczna propozycja od firmy Philips, która sprawdzi się nie tylko przy biurowym komputerze, ale również przy gamingowych jednostkach. Pracuje się płynnie i przyjemnie, a ogromny obszar roboczy, wysoką rozdzielczość i szybkie odświeżanie z pewnością doceni każdy jego użytkownik.

Praca czy rozrywka? Nie musisz wybierać!

Philips 345E2 charakteryzuje się 34 calowym, matowym wyświetlaczem wykonanym w technologii IPS o formacie 21:9 i rozdzielczości 3440×1440 px. Taka charakterystyka sprawia, że na monitorze można bez problemu pracować na 2 oknach obok siebie, a i przy układzie z 4 oknami nie jest niewygodna. Co więcej, dzięki takiemu formatowi gry i filmy przybierają kinowych efektów! Przy najwyższej rozdzielczości częstotliwość odświeżania jest na poziomie 75 Hz. Fajnie, że mamy tutaj coś więcej niż standardowe 60 Hz – gry chodzą płynnie i dobrze się na nie patrzy. Szkoda jednak, że nie jest to jeszcze wyższa wartość jak na przykład 120Hz. Pozostałe parametry monitora są raczej standardowe – czas reakcji 4 ms, współczynnik kontrastu 1000:1, ilość kolorów wyświetlacza 16,7 mln. Cieszy również obecność technologii AMD FreeSync™.

Pełna specyfikacja Philips 345E2 znajduje się tutaj.

Budowa Philips 345E2

Urządzenie jako całość jest proste, ale eleganckie. Nie ma zbędnych udziwnień, myślę, że będzie pasował do większości biurek, niezależnie od stylów, w których są utrzymane.

Sam monitor trzymany jest przez elegancką łapę, która umożliwia regulację wysokości o 100 mm oraz pochylenie monitora w zakresie -5/20 stopni. O ile bardzo doceniam fakt, że podstawa jest mała i nie zajmuje za dużo miejsca na biurku, to muszę się przyczepić do 2 innych aspektów. Brakuje mi możliwości obrotu ekranu w poziomie oraz przez cały czas korzystania z monitora miałem wrażenie, że jest on zdecydowanie za nisko. Dodatkowe 50mm dodane do regulowanej wysokości byłoby idealne.

Z tyłu monitora znajdziemy dwa głośniki o mocy 3W. Niestety, jeśli chcecie usłyszeć niskie tony to musicie się zaopatrzyć w zewnętrzne głośniki, te są dość niskiej jakości. Po lewej stronie znajdziemy również gałkę do sterowania menu monitora. Fajne rozwiązanie, moim zdaniem bardziej intuicyjne niż standardowe przyciski na spodzie obudowy. Po prawej znajdziemy natomiast gniazda sygnałowe, które niestety są skierowane prostopadle do obudowy. Trzeba to z pewnością wziąć pod uwagę jeśli będziemy wieszali monitor bezpośrednio na ścianie, co umożliwia mocowanie VESA 100×100. Wracając do gniazd sygnałowych są to DisplayPort, HDMI x 2 oraz dwa gniazda jack (wejściowe oraz wyjściowe).

Sprawdź również inne nasze publikacje związane z nowymi technologiami.

Co wyróżnia Philips 345E2?

Z pewnością funkcja znana nam z innych panoramicznych monitorów od firmy Philips – technologia MultiView. Zapewnia ona możliwość jednoczesnego podłączenia i wyświetlania obrazu z 2 urządzeń. Dzięki temu do monitora podłączymy na przykład laptopa i komputer stacjonarny, co może znacznie ułatwić naszą pracę.

Oprócz powyższego rozwiązania godne uwagi są również technologie Flicker-free oraz tryb LowBlue. To one dbają o nasze oczy w trakcie pracy, co przekłada się na dłuższy czas efektywnej i przyjemnej pracy.