Przeglądając ofertę telewizorów możemy spotkać się z nie lada problemem. Który model wybrać? Na co zwracać uwagę? Jaki będzie najlepszy dla mnie? Odpowiem wprost, jeśli posiadasz spory pokój, możesz wybrać PHILIPS 58PUS8506. Wydaje mi się, że to jeden z najlepszych, a może i najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli szukać dobrych recenzji telewizorów, należy udać się na HDTV. Test z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, rzetelny i tak dalej. Nie chcę reklamować tego portalu, ale nie oszukujmy się, lepszego źródła testów TV nie znajdziecie. Jeśli będziecie chcieli przeczytać publikację na temat PHILIPS 58PUS8506, odwiedzicie to miejsce. Po co więc tworzę artykuł na temat tego telewizora? Ponieważ w tekście nie pojawią się analizy a po prostu – wrażenia z użytkowania. Jeśli Was nie zniechęciłem (mam nadzieję) to zapraszam do dalszej lektury. Nie chciałbym jednak uzyskać negatywnych komentarzy dotyczących braku profesjonalnych wykresów. Już wskazałem gdzie takowe uzyskać.

PHILIPS 58PUS8506 specyfikacja techniczna

Przekątna ekranu: 58 cali / 146 cm

Wyświetlacz: LED 4K Ultra HD – 3840 x 2160 pikseli, 60 Hz

Format obrazu: 16:9

Funkcje: HDR10+, Dolby Vision

System operacyjny: Android TV 10

Dostępna pamięć: 16 GB

Tuner TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Porty, złącza: 4 x HDMI, 2 x USB, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0

Dźwięk: dwa głośniki, RMS 20 W

Wymiary: 1289,9 x 749,7 x 79,7 mm (szerokość x wysokość x głębokość) – bez podstawy

VESA: tak, 200 x 300 mm

W zestawie: pilot z bateriami, przewód zasilający, niezbędna dokumentacja

Po szczegółową specyfikację odsyłam na stronę producenta.

PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 46

Wygląd, pierwsze wrażenie

Nie jest to moje pierwsze spotkanie z telewizorami marki Philips. W ubiegłym roku miałem okazję przetestować 55OLED805/12, a więc model ze świetna matrycą OLED. Wynik nie był zaskakujący. Telewizor otrzymał wysoką notę oraz szereg nagród. Czy PHILIPS 58PUS8506 to najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą LED o przekątnej 58 cali? Nie wyprzedzajmy faktów, ale w tym budżecie pierwsze wrażenie jest bardzo dobre.

Mam na myśli jakość wykonania oraz materiały jakie zostały użyte do produkcji tego modelu. Podoba mi się projekt podstawy, która łączy się z matrycą w centralnym punkcie. To sprawia, że mając na przykład węższy niż szerokość telewizora stolik RTV nie będziemy zmuszeni do montażu na ścianie. Warto również dodać, że podstawa pozwala na obrót matrycą o 15 stopni.

Kolejną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę w przypadku testowanego telewizora PHILIPS 58PUS8506 była bardzo cienka ramka wokół wyświetlacza. Oczywiście, dolna część jest nieco szersza, jednak nadal ramka jest tak smukła, że po zaledwie kilku chwilach oglądania materiału wideo zapominacie o jej istnieniu. Srebrna podstawa oraz wspomniane ramki nadają telewizorowi elegancji. Krótko mówiąc, model ten wydaje się być droższym niż jest w rzeczywistości. A to zaleta. Przynajmniej według mnie.

PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 47

Zaskoczył mnie w przypadku PHILIPS 58PUS8506 brak klawiatury w pilocie, dobrze znanej z innych testowanych modeli telewizorów tego producenta. Oczywiście, mamy funkcję dyktowania głosowego, jednak ja osobiście wolę tekst wpisywać niż mówić. Wiecie, trzeba zezwalać na aktywację mikrofonów i tak dalej. Nie przepadam za tym rozwiązaniem i już. Tak czy inaczej, pilot bardzo dobrze trzyma się w dłoni, jest elegancki, więc idealnie pasuje do telewizora.

Pisząc o wyglądzie nie mógłbym zapomnieć o dostępnych złączach, a jest ich sporo. Mam na myśli trzy porty HDMI ARC, jedno eARC, dwa gniazda USB, jedno słuchawkowe, port optyczny, sieciowy (RJ-45), satelitarny oraz antenowy. Jest jeszcze złącze CI. Krótko mówiąc, dość bogato. Warto również zauważyć, iż patrząc od frontu, wszystkie porty mamy na lewej części obudowy, z kolei gniazdo zasilania umieszczono na prawej części.

PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 48

PHILIPS 58PUS8506 – testy praktyczne

Wspomniane testy praktyczne można zacząć oczywiście od technologii Ambilight, którą bardzo lubię. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. Wokół ramki, na bocznych częściach obudowy telewizora umieszczono diody LED, które reagują na to, co dzieje się na wyświetlaczu. Dzięki temu mamy w pewnym stopniu „przedłużenie” ekranu. Finalnie wrażenia z oglądania materiałów wideo – szczególnie w nocy, rzecz jasna, wchodzą na zupełnie inny poziom. I niezależnie czy jest to wybitnie ładna matryca OLED, czy „zwykły” LED jak w tym przypadku, Ambilight jest czymś, co faktycznie wyprzedza konkurencję jeśli chodzi o ciekawe rozwiązania dodatkowe. Dodam tylko, że jeśli komuś taka funkcja nie odpowiada, można ją wyłączyć. Muszę również zaznaczyć, że diody po wyłączeniu telewizora świecą jeszcze przez chwilę, doświetlając nam delikatnie np. drogę do sypialni.

Przykład działania technologii Ambilight.

Oprogramowanie

Pierwsze uruchomienie telewizora to oczywiście styczność z oprogramowaniem. Nie ukrywam, po dłuższym obcowaniu z systemem Samsunga, podchodziłem do Androida, który posiada PHILIPS 58PUS8506 dość sceptycznie. Czy słusznie? Oczywiście, że nie. Mamy dostęp do praktycznie każdej aplikacji VOD dostępnej na rynku. Czy na Android TV działa CDA? Tak, posiada, uruchamia się bez problemu. Ogólnie, nie zauważyłem żadnych opóźnień w przypadku systemu i aplikacji. Każda z nich działała poprawnie i szybko. Sprawdziłem między innymi Spotify, jak i wspomniane CDA oraz Netflixa, HBO GO, TVP VOD i Sport TVP.

9 Wynik

W przypadku odtwarzania materiałów z zewnętrznego źródła, na przykład pendrive lub dysku, również nie mam żadnych zastrzeżeń. Mnogość dostępnych rozszerzeń sprawia, że praktycznie każdy film, jak i piosenka będą bezproblemowo odtwarzać się za pośrednictwem PHILIPS 58PUS8506.

A jak już jesteśmy przy muzyce to muszę niestety lekko zasmucić fanów mocnego brzmienia. Co prawda dwa wbudowane głośniki dobrze radzą sobie z wysokimi tonami, jednak niskich niestety brak. Dlatego osobiście korzystałem z zewnętrznego źródła dźwięku. Łączyłem się przez Bluetooth – opóźnień praktycznie nie było. Miałem jednak problem z portem optycznym w PHILIPS 58PUS8506. W tym przypadku, gdy chciałem odtwarzać dźwięk zarówno przez głośniki wewnętrzne i zewnętrzne, pojawiało się bardzo duże opóźnienie. Niestety, nie pomagała regulacja w oprogramowaniu. Po pewnym czasie zrezygnowałem z dalszych prób.

Jakość obrazu w PHILIPS 58PUS8506

Cóż, mamy do czynienia z matrycą typu VA. Jest to zwykły LCD z podświetleniem LED i odświeżaniem 60 Hz. Nie ukrywam, że do gier czy oglądania dynamicznych materiałów, na przykład relacji sportowych, najlepiej aby matryca oferowała odświeżanie na poziomie 120 Hz. Czy to oznacza, że należy ten telewizor przekreślić? Absolutnie nie! Tym bardziej, że producent dołącza fabryczne ustawienia mające na celu wykorzystanie pełnych możliwości wyświetlacza podczas „współpracy” z konsolami. Również tymi najnowszymi, jak Xbox Series X.

Mogę przyznać, że matryca mnie w żadnym stopniu nie zawiodła. Oferuje wysoki kontrast, świetną jasność oraz odpowiednie kąty widzenia. Pamiętajcie, że podstawka oferuje regulację kąta. Tak czy inaczej, sami zobaczcie jak wygląda materiał pod różnymi kątami.

PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 49 PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 50 PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 51 PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 52 PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 53 PHILIPS 58PUS8506 - najlepszy telewizor za 3000 zł z matrycą 58 cali? 54

Rzecz jasna, PHILIPS 58PUS8506 oferuje wiele trybów obrazu – również tzw. osobistego, za sprawą którego możemy indywidualnie dostosować kontrast, jasność i tak dalej. Obraz wspomaga między innymi tryb HDR, w tym Dolby Vision. Nie ukrywam, matryca nie zachwyca, ale też nie mogę niczego jej zarzucić. Jakość odwzorowania kolorów stoi na wysokim poziomie. Głębia czerni jest odpowiednia. Dotyczy to również jasności. Nawet w bardzo słoneczne dni, nie było żadnego problemu z użytkowaniem telewizora.

A co z tym 60 Hz? Oglądając mecze piłki nożnej czy nawet grając w gry aby zobaczyć smużenie musimy naprawdę „wytężyć wzrok”. Nie jest to uciążliwe, chociaż nie ukrywam, jeśli planujecie oglądać dużo zmagań sportowych czy filmów akcji, a dodatkowo jesteście wymagającym widzem, lepiej poszukać matrycy 120 Hz. Mi osobiście nic nie przeszkadzało – niezależnie czy mówimy o graniu w gry (typu FIFA 22) czy oglądaniu sportu. Być może jestem mniej wymagającym użytkownikiem.