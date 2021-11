Philips OLED706 w sprzedaży. TV z matrycą OLED w rozsądnej cenie

Jeśli planujesz kupić TV z matrycą OLED, myślę, że warto zainteresować się modelem Philips OLED706, który właśnie trafił do sprzedaży. Telewizor wyposażono w szybki procesor, matrycę 120 Hz oraz HDMI 2.1. Do tego dodajmy system Ambilight, Smart TV na bazie Androida w wersji 10 oraz audio o mocy… 50W!

Telewizory marki Philips znane są z technologii, która pozwala na zwiększenie doznań wizualnych za pomocą… diod LED. Oczywiście, chodzi o Ambilight, którego jestem zwolennikiem. W naszej redakcji już trzykrotnie gościły telewizory z Ambilight i za każdym razem efekt robił na nas takie samo wrażenie. Producent poinformował o wprowadzeniu do oferty nowego modelu, który cechuje się nie tylko wysokiej klasy podzespołami oraz dobrą matrycą. Klienci mogą się zainteresować telewizorem za sprawą dobrej wyceny. Philips OLED706 z ekranem o przekątnej 55″ kosztuje 5199 zł, natomiast wersja większa – 65″ została wyceniona na 6999 zł.

TV z matrycą OLED w dobrej cenie. Idealny również dla graczy?

Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że wcale nie jest to jakiś wybitny hit cenowy, ale po ostatnich testach TV z matrycą OLED i technologią Ambilight uważam, że jest to sprzęt wart… każdych pieniędzy. OK, może trochę przesadzam. Tak czy inaczej, „na papierze” Philips OLED706 wygląda świetnie. Liczę na to, że i w rzeczywistości jest to telewizor godny uwagi. Wracając do specyfikacji, 120 Hz sprawia, że zyskamy świetny obraz zarówno podczas oglądania relacji sportowych, jak i grania w gry. Tak, uważam, że będzie to dobra opcja dla konsolowców i ogólnie osób, które lubią dynamiczną rozgrywkę z ulubionymi tytułami.

Argumentem może być również HDMI 2.1, a więc port, który zapewnia świetną współpracę z konsolami najnowszej generacji. Dużym atutem jest obsługa technologii VRR oraz FreeSync. Kolejny atut TV z matrycą OLED, Philips OLED706 jest niewielki input lag na poziomie 12 ms. Ba, to jeden z najniższych wyników pośród telewizorów z wyświetlaczem tego typu. Co ciekawe, model ten sam przełącza się na tryb niskiego poziomu opóźnień, kiedy uruchomimy grę na naszej konsoli.

Philips OLED706 – TV z Ambilight

Również w kwestii kolorów, Philips OLED706 ma się czym pochwalić. HDR10, HDR10+, Dolby Vision, a także szeroka paleta barw (99% przestrzeni DCI/P3). To wszystko sprawia, że faktycznie jest to telewizor, który zapewni nam świetne doznania podczas oglądania materiałów wideo. Kolejnym atutem jest automatyczna kalibracja na profesjonalnym poziomie, system Android TV 10 oraz wbudowany Asystent Google. Oczywiście, nie mogę raz jeszcze nie wspomnieć o 3-stronnym systemie Ambilight, który jeszcze bardziej zwiększa nasze odczucia wizualne podczas oglądania filmów, seriali czy grania w gry.

Na koniec kwestie audio, gdyż przecież są równie ważne. Philips OLED706 został wypoasżony w system 2.1 o mocy wyjściowej 50W. Mamy 2 głośniki tonów średnich o mocy 10W każdy oraz subwoofer o mocy 30W. Całkiem, całkiem. Oczywiście, jeśli mamy ochotę na więcej, możemy podłączyć zewnętrzne głośniki, gdyż TV wspiera bezprzewodowy przesył dźwięku DTS Play-Fi.