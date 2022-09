Po wczorajszej prezentacji nowych kart graficznych od NVIDII sieć obiegły zdjęcia kart RTX 4090 i RTX 4080 różnych producentów.

Palit prezentuje karty RTX 4090 i RTX 4080

Pierwsi producenci już prezentują karty RTX 4090 i RTX 4080

Marka Palit wypuści wariant RTX 4090 w trzech modelach:

Palit RTX 4090 GameRock

Palit RTX 4090 GameRock OC

Palit RTX 4090 GameRock OmniBlack

Topowy model ponownie został ozdobiony kryształkami, które komponują się z podświetleniem ARGB, a więc zbyt dużo względem wyglądu w porównaniu z poprzednią generacją się nie zmieniło. Do zestawu producent dołącza płytkę podtrzymującą całą konstrukcję. Nowościom jest także technologia One Two Sync, która pozwala synchronizować podświetlenie karty z innymi urządzeniami ARGB. Nowością jest także model z dopiskiem OmniBlack, który mówi, że podświetlenia nie uświadczymy.

RTX 4080 w wersji 16 GB również będzie występował w trzech wariantach i to identycznych jak RTX 4090. Słabsza wersja RTX 4080 ma zaoferować większą różnorodność, bowiem otrzymamy łącznie sześć modeli:

Palit RTX 4080 12 GB GameRock Classic

Palit RTX 4080 12 GB GameRock OC Classic

Palit RTX 4080 12 GB GameRock OC

Palit RTX 4080 12 GB GameRock

Palit RTX 4080 12 GB GamingPro OC

Palit RTX 4080 12 GB GamingPro

Karty z dopiskiem Classic zamiast czarnego krystalicznego wykończenia otrzymają przezroczyste.

Gainward prezentuje karty RTX 4090 i RTX 4080

Gainward Phantom

Gainward pozostaje przy dwóch seriach: Phantom oraz Phoenix. Pierwszy ma oferować jak najbardziej minimalistyczny wygląd, a rozświetlony ma zostać przez jedynie dwa podświetlane paski dekorujące układ chłodzenia. Zastosowano także nowy wentylator Cyclone, tak aby poprawić jakość chłodzenia. Modele z serii Phoenix posiadają natomiast możliwość synchronizacji swojego podświetlenia z innymi urządzeniami i maja stanowić alternatywę dla poprzedniej serii.

KFA2 prezentuje karty RTX 4090 i RTX 4080

KFA2 Serious Gaming

Firma ta przedstawiła zdecydowanie więcej informacji względem poprzednich modeli. Topowy model KFA2 GeForce RTX 4090 Serious Gaming również będzie posiadać podświetlenie ARGB. Taktowanie w trybie Boost ma osiągać 2580 MHz, a za chłodzenie karty ma odpowiadać system chłodzenia SG Extreme, który jest tworzony przez rurki cieplne w układzie 4*8 mm + 4*6 mm. Zastosowano także nowe wentylatory Wings 2.0 i 1-Clip Booster 2.0 o średni 102 mm.

W przypadki RTX 4080 16GB mamy do czynienia z praktycznie tą samą konstrukcją, którą otrzymujemy w przypadku RTX 4090. Dopiero wersja z 12 GB pamięci wprowadza kilka zmian, bowiem otrzymujemy w niej dwa wentylatory 92 mm i jeden większy 102 mm i 3-slotowy cooler z ciepłowodem 8*6 mm.

Gigabyte prezentuje karty RTX 4090 i RTX 4080

Gigabyte zapowiedział dokładnie cztery modele:

AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE

AORUS GeForce RTX 4090 MASTER

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce

AORUS MASTER

Oczywiście każda z tych kart ma swoje odpowiedniki w modelach RTX 4080 16 GB oraz 12 GB. Pierwszy model daje nam możliwość chłodzenia wodnego karty, a także na podstawie udostępnionych grafik dojrzeć możemy ekrany LCD Edge View w niektórych modelach.

ASUS prezentuje karty RTX 4090 i RTX 4080

ASUS STRIX ASUS STRIX

ASUS nie tylko zaprezentował same zdjęcia, albowiem podczas wczorajszej konferencji marki można było podziwiać jeden z modeli na żywo. Do tej pory zapowiedziano serie ROG Strix oraz TUF. Są to bardzo potężne rozwiązania, bo mają zajmować prawie cztery sloty w obudowie.

ASUS TUF ASUS TUF ASUS TUF

MSI prezentuje karty RTX 4090 i RTX 4080

MSI SUPRIM

Tajwański producent zapowiedział łacznie cztery modele:

SUPRIM

SUPRIM LIQUID

GAMING TRIO

VENTUS

MSI GAMING X TRIO

Model Ventus ma cechować się zajmowaniem mniejszego miejsca, bo mówi się o 3 i 2,5 slota odpowiednio dla RTX 4080 16 GB o RTX 4080 12 GB.

Pozostałe modele RTX 4090 i RTX 4080

Karty zaprezentowały także takie firmy jak: ZOTAC, PNY, COLORFUL oraz INNO3D.

ZOTAC AMP

PNY XLR8 GAMING

INNO3D iChill

INNO3D X3DC

Źródło: PurePC, ASUS

