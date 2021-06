Pierwszy taki MVP – Nikola Jokić najlepszym zawodnikiem sezonu NBA!

Jak co roku, statuetka MVP trafia do najlepszego koszykarza sezonu zasadniczego. Według ekspertów i fanów to Nikola Jokić, środkowy Denver Nuggets najbardziej zasłużył na to miano!

Nikola Jokić wybrany MVP sezonu zasadniczego NBA

Wyścig po statuetkę MVP sezonu regularnego 20/21 w NBA podzielił całe środowisko koszykarskie. Po pierwszych dziesięciu meczach, na tle innych, wyróżniali się dwaj gracze – Nikola Jokić z Denver Nuggets oraz Joel Embiid z Philadelphia 76ers. To właśnie dwaj środkowi najbardziej zdominowali grę. Później do głosu doszedł jednak Stephen Curry z Golden State Warriors. To za jego sprawą drużyna z Oakland mogła bić się o udział w fazie Play-Offs.

Curry grał sezon podobny do tego, w którym, jako jedyny zawodnik w historii NBA został jednogłośnie wybrany MVP. Niestety, o ile wyniki indywidualne zachwycały, to gra i bilans drużyny pozostawiały wiele do życzenia. W grze o miano MVP zostały tak naprawdę dwa nazwiska – Jokić i Embiid. Głosowanie pokazało jednak, że niekwestionowanie najlepszym zawodnikiem sezonu regularnego NBA został serbski center. Serb uzyskał 971 głosów, a Embiid 586. Curry nie był daleko w tyle, ponieważ oddano na niego 453 głosy.

Jokić i Embiid do końca walczyli o statuetkę MVP.

Jedyny taki w MVP historii ligi NBA

Wybór Nikoli Jokićia nie był jednak ani kontrowersyjny, ani zaskakujący. Środkowy drużyny z Kolorado w minionym sezonie regularnym zagrał w 72 meczach, w których to zdobywał średnio 26.4 punkty, 10.8 zbiórek i 8.3 asysty na mecz. Prowadzona przez niego drużyna zakończyła rozgrywki na trzecim miejscu. Dokonali tego pomimo utraty swojego drugiego najlepszego zawodnika. Obecnie grają w drugiej rundzie Play-Offs Konferencji Zachodniej, gdzie przegrywają z Phoenix Suns w serii do czterech zwycięstw 0-1.

Nikola Jokić został wybrany MVP sezonu 2020/21 w NBA!

Nikola Jokić został pierwszym zawodnikiem w historii Denver Nuggets, który sięgnął po statuetkę najlepszego zawodnika sezonu. To nie wszystko, ponieważ pierwszy raz w historii ligi NBA, zawodnik z tak niskim wyborem w drafcie, został wybrany MVP. Jokić stał się także trzecim europejczykiem, zaraz po Dirku Nowitzkim (2007) i Giannisem Antetokounmpo (2019, 2020), który zdobył statuetkę.